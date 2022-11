Salvamar recebe novas bandeiras de identificação para as praias

Foto: Bruno Concha / Secom

As praias de Salvador ganharam novas bandeiras de identificação, que informam os banhistas sobre os riscos na área. São 540 bandeiras, sendo 200 vermelhas, 200 amarelas, 70 verdes e 70 roxas.

Segundo o coordenador de Planejamento da Salvamar, Kailani Dantas, a nova forma de sinalização das praias, com o acréscimo de bandeiras nas cores verde (baixo risco) e roxas (área de animais marinhos), vem para implementar o modelo nacional, seguindo a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa).

Anteriormente, o órgão possuía apenas bandeiras amarelas e vermelhas, que sinalizavam atenção e perigo, respectivamente.

Em caso de emergência, além do contato direto com os profissionais nas praias, o Salvamar pode ser acionado através do número (71) 3202-4970. Já nas demais praias fora do trecho Jardim de Alah-Ipitanga, o contato deverá ser feito com o Grupamento Marítimo (Gmar), do Corpo de Bombeiros, pelo número 193.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.