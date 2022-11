Santa Adélia (SP) abre concurso público aberto para cargos de nível fundamental a superior

A Prefeitura do município de Santa Adélia, no estado do São Paulo, está com inscrições abertas para concurso público que prevê a contratação de profissionais para atuarem nas áreas da saúde e da educação.

Os cargos oferecidos contemplam candidatos de nível fundamental, médio/técnico e superior.

Os salários vão de R$ 1.298,90 a R$ 2.373,43 mensais.

A banca responsável pela organização do concurso é a PCN Concursos.

Vagas e salários Santa Adélia – SP

Ao todo, a Prefeitura de Santa Adélia – SP oferece 18 vagas para contratação imediata, além das vagas para formação de cadastro reserva.

Desse total de vagas, três são para cargos de nível fundamental, 14 para cargos de ensino médio ou técnico e nove para carreiras de nível superior.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível Fundamental

Trabalhador Braçal – 1 vaga;

Auxiliar de Consultório Dentário – 1 vaga.

Nível médio/técnico

Oficial Operador de Máquinas – 1 vaga;

Técnico em Enfermagem – 1 vaga;

Técnico em Informática – 1 vaga;

Terapeuta Ocupacional – 1 vaga.

Nível Superior Completo

Assistente Social – 1 vaga;

Controle Interno – 1 vaga;

Encarregado de Imprensa e Comunicação – 1 vaga;

Fisioterapeuta – 1 vaga;

Fonoaudiólogo – 1 vaga;

Gestor em Tecnologia da Informação – 1 vaga;

Médico – 1 vaga;

Nutricionista – 1 vaga;

Professor PEB I – 1 vaga;

Professor PEB II – Matemática – 1 vaga;

Professor PEB II – Artes – 1 vaga;

Professor PEB II – Educação Física – 1 vaga;

Professor de Educação Básica I Ensino Fundamental e Infantil – CR;

Professor de Educação Básica II – Arte – CR;

Professor de Educação Básica II – Ciências – CR;

Professor de Educação Básica II – Educação Física – CR;

Professor de Educação Básica II – Geografia – CR;

Professor de Educação Básica II – História – CR;

Professor de Educação Básica II – Inglês – CR;

Professor de Educação Básica II – Matemática – CR;

Professor de Educação Básica II – Língua Portuguesa – CR.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Santa Adélia – SP vão de R$ 1.298,90 a R$ 2.373,43 dependendo do cargo pretendido pelo candidato para uma jornada de trabalho que varia entre 20 a 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas do concurso da Prefeitura de Santa Adélia – SP é necessário ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral, o CPF regularizado e possuir a escolaridade mínima exigida para o cargo.

Inscrições Santa Adélia – SP

Os interessados em participar do concurso da Prefeitura de Santa Adélia – SP têm até o dia 07 de dezembro de 2022 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site da PCN Concursos.

O valor da taxa de inscrição para o concurso vai de R$ 30,00 a R$ 60,00, dependendo do cargo.

Os candidatos desempregados e aqueles que recebem até 1 salário mínimo mensal e são residentes da cidade de Santa Adélia – SP tem direito a isenção da taxa de inscrição.

Etapas concurso Santa Adélia – SP

O concurso da Prefeitura de Santa Adélia – SP avaliará os candidatos por meio de prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório.

A prova objetiva é comum para todos os cargos e será composta por questões de múltipla escolha nas áreas de conhecimentos gerais (língua portuguesa e matemática) conhecimentos específicos que variam de acordo com o cargo pretendido.

A prova objetiva está prevista em edital para ser aplicada no dia 17 e 18 de dezembro de 2022.

Para a prova prática serão convocados os candidatos aprovados na prova objetiva apenas para os cargos de oficial operador de máquinas.

Clique aqui para ler o edital e consultar todo o conteúdo programático e o cronograma do concurso da Prefeitura de Santa Adélia no estado de São Paulo.