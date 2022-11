São Marcos, Sussuarana e Canabrava têm maior nível de chuva

Foto: iBahia

Os bairros de São Marcos, Sussuarana e Canabrava registraram os maiores índices de chuva das últimas 24h, segundo dados divulgados pela Defesa Covil de Salvador (Codesal) neste sábado (5).

O primeiro bairro teve 10mm, seguido de 8mm nos outros dois. Depois deles, ainda tiveram níveis altos Bom Juá (7mm) e São Rafael (6,8mm).

Ao longo do dia, segundo a Codesal, foram registradas 13 solicitações em vários pontos da cidade, sendo 12 delas ligadas ao mau tempo.

Até às 17h, foram quatro ameaças de desabamento, duas ameaças de deslizamento, uma árvore ameaçando cair, uma avaliação de área, três avaliações de imóveis alagados, um deslizamento de terra e um incêndio.

A previsão é que a chuva continue no domingo (6). Ao longo do dia, o céu deve ficar nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas e isoladas, acompanhadas por rajadas de vento. Há risco para deslizamento de terra. As temperaturas deverão variar entre 22°C (mínima) e 27°C (máximo).

Plantão

A Codesal, que integra a categoria de serviços essenciais do município, permanece de plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199. As ocorrências podem ser acompanhadas em tempo real no site do órgão.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.