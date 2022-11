Saque com o celular já movimenta mais de R$ 7 bilhões

Os saques com o celular, inclusive aqueles feitos via PIX já movimentaram mais de R$ 7 bilhões, disse a Tecban. De acordo com a empresa responsável por administrar os caixas da renda Banco24Horas, a modalidade de saque utilizando aparelhos celulares já teve mais de 34 milhões de transações desde que foi lançada em 2019.

Apenas entre os meses de janeiro a agosto de 2022 foram feitos cerca de 4,2 milhões de saques com celulares, chegando a movimentar R$ 1 bilhão. Vale lembrar que nessa modalidade de saque, para que o dinheiro seja liberado os usuários devem utilizar o QR Code gerado no aplicativo ou digitar o código.

Segundo informações disponibilizadas pela Tecban, a região que apresentou o maior destaque nessas operações foi o Sudeste, representando cerca de 63% das transações de saques digitais até o mês de julho. Logo em seguida é possível citar o Nordeste, onde ficou concentrada aproximadamente 13% das operações de saque no mesmo período.

A modalidade de saque digital

Para especialistas, a modalidade de saque virtual vem sendo estimulada no país por alguns fatores, como: a adesão da população por bancos virtuais e os repasses de benefícios sociais em contas online. O Auxílio Brasil, por exemplo, é depositado na conta poupança social digital da Caixa, onde os beneficiários podem movimentar os recursos ou fazer o saque utilizando o aplicativo.

“O Saque Digital promove a integração entre o meio físico e digital, concretizando o acesso ao dinheiro para diferentes perfis de brasileiros, até mesmo aqueles que só possuem conta digital ou não estão portando o cartão. O serviço colabora no atendimento da distribuição de auxílios e alguns benefícios estaduais e municipais por meio de instituições financeiras, fintechs e bancos digitais, como por exemplo o vale gás e auxílios educação/merenda que foram distribuídos durante a pandemia”, explica Marcos Aurelio Pedroso, gerente de parcerias e plataformas abertas da Tecban.

PIX Saque e PIX Troco

As modalidades do PIX Saque e PIX Troco lançadas pelo Banco Central do Brasil permitem que os usuários do sistema de pagamentos realizem saques em estabelecimentos comerciais, redes de caixa eletrônico compartilhados e até mesmo entre os próprios participantes PIX. Para isso, basta que o usuário faça um PIX para o agente de saque, que deve entregar o recurso em espécie.

Além da modalidade de saque ser vantajosa para usuários do sistema que desejam o dinheiro em espécie na hora, ela também pode contribuir com comerciantes. “O estabelecimento fica com menos dinheiro no caixa, e o modelo ajuda a atender lugares onde não há serviço de transporte de valores“, diz Marcos Pedroso, gerente de parcerias da Tecban.

Apesar dessas ferramentas do PIX não terem tido a adesão esperada pelo Banco Central, o número de transações feitas com o PIX Saque e PIX Troco vem crescendo. Segundo informações disponibilizadas pela autarquia, entre dezembro de 2021 e setembro de 2022 foram realizadas 1.848.485 transações nas modalidades.