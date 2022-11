Saque de até R$ 6,2 mil do FGTS: trabalhadores DESSES municípios podem receber a quantia

A modalidade de saque calamidade está ativa para alguns trabalhadores. Ela fica disponível quando acontecem casos de urgência decorrente de desastre natural, como fortes chuvas que causam alagamentos e desabamentos, por exemplo. Neste caso, é possível sacar parte do FGTS.

Em outras palavras, a parcela do Fundo de Garantia é liberada quando o governo municipal ou estadual decreta estado de emergência ou calamidade pública, no entanto, essa declaração precisa ser realizada até 30 dias após o primeiro dia útil seguinte ao desastre natural.

Quais cidades liberaram o saque calamidade?

Atualmente, o saque calamidade do FGTS está disponível para os trabalhadores que moram nas seguintes cidades do Rio Grande do Sul: Cachoeirinha, Eldorado do Sul e Rio Pardo. Também podem sacar os valores os residentes em Santa Catarina que moram nas seguintes cidades: Balneário Piçarras. Cordilheira Alta, Joinville, Mafra, Penha, Porto Belo e São José do Cerrito.

Os moradores das cidades atingidas e com saldo disponível nas contas vinculadas ao FGTS podem resgatar um valor de até R$ 6.220. A solicitação pode acontecer da seguinte forma:

Primeiramente, acesse o aplicativo FGTS (disponível para Android e iOS); Na página inicial, clique em “Meus Saques”; Ademais, entre as opções, selecione “Outras situações de saque – Calamidade Pública”; Selecione o município; Em seguida, encaminhe os documentos solicitados na página, como foto de documento com foto e comprovante de residência atualizado, emitido até 120 dias antes do decreto de calamidade; Após isso, clique na opção para creditar o valor em conta e, em seguida, indique uma conta para que os valores sejam pagos.

Por fim, o sistema fará a análise da solicitação e, caso passe por aprovação, o benefício é pago em até 5 dias úteis.