Saque de R$ 1 mil “em processamento” assusta trabalhadores

Alguns trabalhadores que solicitaram o saque extraordinário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) têm reclamado que o dinheiro ainda não caiu na conta. A mensagem que aparece nesses casos informa que o saque está em “processamento”. No entanto, a Caixa Econômica Federal explica que o dinheiro pode demorar até 15 dias para cair na conta-poupança social.

Se a demora para cair exceder esse prazo, é recomendado que os cidadãos confiram os dados cadastrais. Feito isso, se os dados estiverem todos corretos, é possível entrar em contato com a Caixa pelos canais de atendimento da instituição financeira para relatar o problema.

Mais informações sobre o saque extraordinário do FGTS

Os trabalhadores que possuem saldo em contas ativas ou inativas do FGTS e que ainda não realizaram o saque extraordinário de até R$ 1 mil, poderão sacar os recursos até o dia 15 de dezembro de 2022. De acordo com o governo federal, a possibilidade de saque do Fundo de Garantia tem como objetivo “reduzir o comprometimento da renda e endividamento das famílias em função da crise sanitária”.

A solicitação do saque extraordinário pode ser feita no aplicativo FGTS, disponível gratuitamente para aparelhos Android e iOS. Ao acessar o app os cidadãos devem clicar em “Saque Extraordinário” localizado no menu e confirmar a operação. Após a solicitação o dinheiro deve ser transferido para a conta do Caixa Tem em até 15 dias.

Vale lembrar que o valor do saque é limitado ao saldo que o trabalhador possuir em sua conta, ou seja, apesar de poder chegar a R$ 1 mil, aqueles que possuírem menos que esse valor só podem sacar o valor disponível. No App ou nas agências da Caixa Econômica Federal também é possível solicitar que o dinheiro seja devolvido à conta de destino.

Além disso, é importante ressaltar que os valores não movimentados retornam para a conta dos cidadãos devidamente corrigidos. “Conforme previsto nessa legislação, os valores creditados automaticamente ficam disponíveis para movimentação pelo trabalhador pelo prazo de 90 dias, de acordo com calendário de pagamentos amplamente divulgado, e, caso não sejam sacados, retornam para as contas do FGTS corrigidos”, explica a Caixa.

Como saber o valor disponível para saque?

Os cidadãos que possuem contas ativas ou inativas no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) podem consultar o valor disponível no aplicativo FGTS ou presencialmente em agências da Caixa.

Para consultar o saldo por meio do App os cidadãos devem fazer login na sua conta. Nesse momento, o sistema pode solicitar algumas informações do usuário como o número do celular ou CEP. Além disso, também é possível que o trabalhador tenha que confirmar mais algumas informações referente a suas ocupações, ano de ingresso e município onde reside.

Desse modo, após confirmar as informações solicitadas pelo aplicativo FGTS, é possível conferir os valores depositados pelos empregadores. Os trabalhadores que atuam sob regime CLT podem esclarecer dúvidas por meio dos canais oficiais da Caixa, como o telefone 4004-0104 (para capitais e regiões metropolitanas) e o 0800-104-0104, (demais regiões).