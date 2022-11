Saque de R$1 mil na CAIXA foi ABANDONADO

Cerca de 12 milhões de trabalhadores não sacaram o crédito extraordinário do FGTS, o que equivale a um valor de aproximadamente R$ 8 bilhões, de acordo com informações do Governo Federal.

FGTS: mais de 10 milhões de trabalhadores não realizaram o saque extraordinário

É possível retirar o dinheiro até o dia 15 de dezembro. O valor pago é de até R$ 1 mil por trabalhador, considerando a soma dos saldos disponíveis de todas as contas do FGTS que ele tiver, de acordo com a divulgação oficial. O calendário começou em 20 de abril e foi estabelecido de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. O Saque Extraordinário do FGTS ocorrerá uma única vez.

Conta Poupança

De acordo com informações oficiais, o crédito é realizado em Conta Poupança Social Digital, aberta automaticamente pela Caixa em nome dos trabalhadores. Nos casos em que o valor não cair automaticamente na conta do trabalhador, é necessário pedir a liberação dos recursos.

O valor também pode ser transferido para outras contas bancárias da Caixa ou de outro banco. Ainda é possível realizar transações por meio do Pix, efetuar saque nos terminais de autoatendimento da Caixa e nas casas lotéricas.

De acordo com informações do Governo Federal, no caso do titular com mais de uma conta do FGTS, o saque é feito na seguinte ordem: primeiro, as contas relativas a contratos de trabalho extintos, com início pela que tiver o menor saldo; em seguida, as demais contas vinculadas, com início pela fala que tiver o menor saldo. Não estão disponíveis para saque os valores que estiverem bloqueados na conta do FGTS, como garantia de operações de crédito de antecipação do Saque Aniversário, por exemplo.

MP

Além disso, a divulgação oficial informa que a liberação dessa modalidade de saque extraordinário ocorreu por meio de uma medida provisória com o objetivo de reduzir o comprometimento da renda e endividamento das famílias em função da crise sanitária provocada pela Covid-19. O crédito do Saque Extraordinário do FGTS já foi realizado no Caixa Tem para 45,26 milhões de trabalhadores, no total de R$ 30,98 bilhões.

E se o trabalhador não quiser realizar o saque?

Nesse caso, ele poderá indicar que não deseja receber o Saque Extraordinário do FGTS, por meio do Aplicativo FGTS ou indo a uma das agências da Caixa para informar que não quer receber o crédito. Após o crédito na Conta Poupança Social Digital, o trabalhador ainda pode optar por desfazê-lo, por meio dos mesmos canais, até 10 de novembro de 2022.

Caso o crédito dos valores tenha sido feito na Poupança Social Digital do trabalhador e essa conta não seja movimentada até 15 de dezembro de 2022, os recursos serão retornados à conta do FGTS, devidamente corrigidos e sem nenhum prejuízo ao trabalhador.

A divulgação do Governo Federal ressalta que, como medida de segurança, a Caixa alerta que não envia mensagens com solicitação de senhas, dados ou informações pessoais. Também não envia links ou pede confirmação de dispositivo ou acesso à conta por e-mail, SMS ou WhatsApp.