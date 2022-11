Saque duplo do PIS/Pasep é liberado em NOVEMBRO; veja quem tem direito

Os trabalhadores brasileiros que exercem atividades formais podem realizar um saque duplo do PIS/Pasep ainda neste ano. Os valores se referem as cotas do antigo Fundo PIS/Pasep e ao abono extra liberado no mês passado. Vale ressaltar que ambos pagamentos estão sendo gerenciados pela Caixa Econômica Federal.

Os trabalhadores que se enquadrarem nos critérios dos pagamentos poderão receber um valor alto neste mês. Os beneficiários podem ser consultar os recursos pela internet ou por telefone.

Cotas do PIS/Pasep

De acordo com informações do governo, mais de R$ 24 bilhões em cotas do antigo fundo PIS/Pasep foram liberados para saque. Vale salientar que as cotas em questão foram transferidas para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e devem atender cerca de 10,6 milhões de pessoas que trabalharam entre os anos de R$ 1971 e 1988.

Isso porque, quem trabalhou durante esse período teve uma parte do seu salário descontado e guardado mensalmente, como ocorre com o FGTS. Entretanto, no ano de 2020, os dois Fundos foram vinculados, extinguindo primeiro. Portanto, as cotas não estão relacionadas ao PIS/Pasep.

Para consultar se você tem direito às cotas antigas, siga o passo a passo:

Acesse o aplicativo do FGTS (Android e iOS);

Faça o login com CPF e senha;

Selecione “Você possui saque disponível”;

Verifique se você tem direito às cotas;

Clique em “Solicitar o saque PIS/Pasep”;

Verifique os dados e informar a conta bancária;

Confirme o resgate.

Os trabalhadores poderão sacar os valores até o dia 01 de julho de 2025.

Abono extra PIS/Pasep

A Caixa Econômica Federal liberou, no último dia 17, uma parcela extra do abono PIS/Pasep para mais de um milhão de trabalhadores. Os beneficiários podem sacar até um salário mínimo, que atualmente está no valor de R$ 1.212.

Poderão receber aqueles que tiveram os valores revisados, solicitados na Justiça ou que não foram sacados entre 2016 e 2020.

A Caixa informou que cada trabalhador deve receber em média cerca de R$ 398, que serão disponibilizados por meio do Caixa Tem. No entanto, aquele que é correntista da Caixa terá o dinheiro depositado diretamente na conta usual.

Poderão receber os valores os trabalhadores que se enquadrarem nos seguintes critérios:

Estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos no ano-base de pagamento de referência;

Ter atuado com carteira assinada por no mínimo 30 dias, sendo eles consecutivos, ou não, no ano-base

Ter recebido até dois salários mínimos no ano-base;

Ter seus dados informados de forma correta pelo empregador ao governo, na Relação Anual de Informações Sociais ou no e-Social.

Os saques poderão ser realizados até o dia 29 de dezembro deste ano.