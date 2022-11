“Saque em processamento”: veja o que significa esta mensagem do FGTS extraordinário

Faltando menos de um mês para o encerramento do prazo para solicitar o saque extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), trabalhadores estão recebendo a seguinte mensagem ao pedir o resgate no aplicativo do órgão: “saque em processamento”.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, responsável pelo Fundo de Garantia, a mensagem significa que o dinheiro deve cair na conta em até 15 dias. Embora pareça uma negativa, o aviso é muito comum, sendo assim, os trabalhadores não devem se preocupar.

No entanto, caso a espera ultrapasse esse prazo, será necessário entrar em contato com a Caixa pelos telefones 4004-0104, para capitais e regiões metropolitanas, e 0800-104-0104, para demais regiões, ou ir a uma agência mais próxima da instituição financeira.

Até quando posso sacar o FGTS extraordinário?

O resgate pode ser solicitado até o dia 15 dezembro deste ano pelo aplicativo do órgão. Feito o procedimento, o trabalhador terá que aguardar até 15 dias úteis para os recursos caírem na poupança digital do Caixa Tem.

Pela carteira digital da Caixa o cidadão pode pagar contas e boletos, fazer compras online com o cartão de débito virtual, fazer recarga no celular, efetuar transferências, inclusive via Pix e pagar compras em maquininhas com um QR Code.

Como saber se tenho direito ao FGTS extraordinário?

A consulta e a solicitação do saque extraordinário pode ser feita através do aplicativo ou site do Fundo de Garantia. Veja o passo a passo:

Acesse o aplicativo do FGTS, disponível para Android e iOS; Faça o login com os dados solicitados; Na página inicial, clique em “Saque extraordinário” e consulte o valor disponível; Selecione “Solicitar saque” e informe a conta para onde o dinheiro deve ser transferido; Confirme informando a senha do aplicativo; Aguarde a transferência do valor na sua conta, em um prazo de até 5 dias úteis.

No entanto, vale ressaltar que há vários motivos em que o valor pode ser bloqueado. De acordo com a Caixa, as principais causas são:

Determinação judicial;

Garantia de operações de crédito de antecipação do Saque Aniversário;

Dados incorretos;

Pedido de devolução de valor recolhido pelo empregador.

Desse modo, segundo a Caixa, o saque não ficará disponível se os valores disponíveis na conta do FGTS estiverem bloqueados.