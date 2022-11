Saque emergencial do FGTS para Pernambuco: veja se você pode pedir

Hoje falaremos sobre o saque emergencial do FGTS para Pernambuco, que deve ser liberado por conta das fortes chuvas que ocorreram no estado há alguns meses.

Muitas pessoas perderam tudo, ao serem surpreendidas por alagamentos e inundações, causadas por chuvas torrenciais.

E para amenizar essas perdas, o Governo Federal deve liberar o saque das quantias do FGTS, paradas nas contas dos trabalhadores.

Trouxemos mais informações a respeito do assunto, além de instruções para você, que precisa acessar esse dinheiro.

Quer saber mais sobre o assunto? Então não deixe de ler até o final, e fique por dentro de todos os detalhes!

Saque emergencial do FGTS para Pernambuco, entenda

Diversas cidades do estado de Pernambuco que sofreram gravemente pelas chuvas há alguns meses, o que causou deslizamentos de terra, alagamentos e inundações e áreas residenciais, trazendo prejuízos para a população.

E por conta disso, um dos maiores recursos, disponível para amenizar esses prejuízos, é o saque emergencial do FGTS, que deve ser solicitado pela Caixa Econômica Federal.

Os cidadãos em que foram afetados pelos desastres naturais na época, podem utilizar as quantias paradas e suas contas, ativas e inativas, do FGTS, para se restabelecer, após perder tudo nas enchentes.

O saque emergencial se refere às calamidades públicas, e está previsto na lei, por meio do Decreto 5.113, firmado em 2004.

Esse Decreto determina que o Governo Federal libere o valor dentro de um prazo máximo de 60 dias. Depois da publicação oficial por parte do município ou do Distrito Federal, da situação de calamidade pública. Esse prazo deve começar a contar a partir do dia seguinte ao desastre.

O que é preciso para solicitar o saque emergencial do FGTS

O primeiro passo para ter direito ao saque emergencial do FGTS para Pernambuco, possui saldo positivo nas contas FGTS, sejam ativas ou inativas.

Além disso, é importante que o trabalhador não tenha feito o pedido o saque por calamidade pública nos últimos 12 meses, e o limite para retirada é de R$ 6,2 mil.

O acesso ao saque emergencial do FGTS para vítimas de calamidades públicas é bastante similar à iniciativa do Governo, que em parceria com a Caixa Econômica Federal, liberou em 2020. O saque dos valores das contas, para deter os avanços da situação de calamidade pública que se instalou no Brasil e no mundo.

Quem tem direito ao saque emergencial do FGTS?

Todos os moradores de Pernambuco, afetados pelas fortes chuvas, além disso, deslizamentos e enchentes há alguns meses, podem receber os valores de suas contas de FGTS.

Para isso, é preciso ter registro em carteira como trabalhador rural ou safreiro, regime temporário ou intermitente, empregado doméstico, empregado do setor público ou privado, ou atleta profissional.

Como todas estas categorias têm direito, previsto por lei, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. É possível solicitar o saque emergencial, por conta da calamidade pública.

Sendo assim, caso se enquadre em uma dessas categorias, e tenha saldo positivo na conta, o trabalhador pode solicitar o saque. Veja o passo a passo a seguir.

Como solicitar o saque emergencial do FGTS para Pernambuco

Então, agora que você já sabe quem tem direito ao saque emergencial do FGTS para Pernambuco, vejamos o passo a passo para efetuar a solicitação:

Baixe o aplicativo FGTS em seu celular, e acesse sua conta com suas informações de login; Encontre e acesse a opção “Meus Saques” e selecione “Outras opções de saques” e então “Calamidade pública”; Clique em “Acessar cidade” e selecione o local onde você mora; Envie os documentos necessários, como foto do RG e comprovante de residência atualizada, em nome do trabalhador; Selecione a opção para crédito do valor, que pode ser em conta na Caixa, poupança social digital ou outra instituição; Envie a solicitação e pronto.

Logo após receber seu pedido, a Caixa tem até 5 dias úteis para verificar a resposta.

Depois disso, o dinheiro já ficará disponível na fala que você escolheu no ato da solicitação, lembrando que limite máximo para o saque é de R$ 6,2 mil.

Se você é morador de uma das cidades que sofreram pelas fortes chuvas em Pernambuco. Acesse o aplicativo, faça a solicitação e realize o saque emergencial do FGTS, para amenizar os prejuízos causados pelos desastres!