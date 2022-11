Saúde RJ divulga edital para processo seletivo com 96 vagas para médicos

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de janeiro, por meio da Coordenadoria de Gestão de Pessoas da Prefeitura, anuncia a realização de um novo processo seletivo, desta vez para contratação de médicos em diferentes áreas.

Os candidatos devem comprovar graduação em nível superior em medicina na especialidade desejada para concorrer a uma das vagas.

O salário oferecido pela Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro é de R$ 6.892,06 mensal.

Vagas e salários – Secretaria de Saúde Rio de Janeiro

A Coordenadoria de Gestão de Pessoas da Prefeitura do Rio de Janeiro (CGP) no estado do Rio de Janeiro oferece, ao todo, 96 vagas na área da saúde, conforme segue abaixo:

Cargos e vagas

Médico Anestesiologia – 6 vagas;

Médico Cirurgia Pediátrica – 1 vaga;

Médico Ginecologia – 1 vaga;

Médico Infectologia (CCIH) – 1 vaga;

Médico Infectologia Epidemiologia – 3 vagas;

Médico Intensivista Adulto – 2 vagas;

Médico Neonatologia – 21 vagas;

Médico Neurologia Pediátrica – 2 vagas;

Médico Nutrologia – 3 vagas;

Médico Obstetrícia – 50 vagas;

Médico Pediatria (Sala de Parto) – 6 vagas.

Para se candidatar a uma das vagas, o candidato precisa ter nível superior de medicina.

Fora isso, o candidato também deve ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso dos candidatos de sexo masculino) e comprovar aptidão física e mental para assumir o cargo.

O salário é de R$ 6.892,06 para uma jornada de trabalho de 24 horas semanais.

Inscrições Secretaria de Saúde Rio de Janeiro

Os interessados em concorrer a uma das vagas da CGP – RJ devem realizar a inscrição até o dia 30 de novembro de 2022, diretamente pelo formulário online disponibilizado no site da prefeitura.

Etapas processo seletivo Secretaria de Saúde Rio de Janeiro

O processo seletivo da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro avaliará os candidatos por meio de análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório.

A publicação final do resultado final da análise curricular será no dia 06 de dezembro de 2022.

Clique aqui e leia o edital na íntegra do processo seletivo para obter todas as informações sobre o conteúdo programático das provas e cronograma completo do processo seletivo.