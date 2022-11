Score Serasa: é possível aumentar a pontuação rapidamente? Veja como consultar

O score é uma importante ferramenta utilizada pelas empresas para a análise de crédito. Ele se baseia em um sistema de pontos que é um reflexo da vida financeira dos consumidores.

Isso porque, antes de oferecer um crédito para um cliente, o mercado precisa conhecer melhor sobre esta pessoa, analisando os riscos envolvidos na operação de crédito.

A gestão da pontuação é realizada pela Serasa, que analisa o histórico financeiro dos clientes e compartilha através do sistema de pontuação. Dessa forma, os bancos, instituições financeiras e o mercado em geral podem consultar essa informação, a fim de analisar a liberação de crédito para seus consumidores.

Este é um sistema que indica o quanto uma pessoa é boa pagadora. Assim é possível deduzir o risco em oferecer crédito a ela, com base no seu histórico.

Qual a pontuação de um bom score?

A pontuação score Serasa é fundamental para saber se você é um bom pagador ou não. Assim, apresenta a sua possibilidade de obtenção de crédito no mercado.

A sua pontuação varia entre 0 e 1000 pontos. Dessa forma, quanto maior for a sua pontuação, maior é a indicação de que você é um bom pagador. Em consequência disso, o mercado entende que o risco em oferecer crédito para você não é tão alto e passa a entregar melhores ofertas.

A Serasa conta com uma tabela que classifica a pontuação do score em diferentes categorias, a fim de determinar o perfil de cada consumidor. Confira:

Pontuação Score Classificação

até 300 pontos Ruim

de 301 a 500 Regular

de 501 a 700 Bom

701 a 1000 Muito Bom

De acordo com a tabela, podemos concluir que a pontuação acima de 501 já é considerada como boa. No entanto, cada instituição financeira poderá ter as suas próprias regras internas de análise de crédito e se tornar mais ou menos rígidas com relação à pontuação.

Como aumentar a pontuação score?

Para obter financiamentos, empréstimos, cartão de crédito, possibilidade de compras a prazo, entre vários outros serviços, é muito importante manter uma pontuação score alta. Mas será que é possível aumentar rapidamente a quantidade de pontos?

De acordo com a Serasa, o aumento dos pontos não ocorre de forma mágica. Isso porque ela se baseia no seu histórico financeiro. Por isso, se você deseja melhorar a sua pontuação, precisa criar bons hábitos financeiros.

Para te ajudar, listamos algumas ações que você pode tomar no seu dia a dia que irão te ajudar a aumentar o score. Veja a seguir.

Não atrase as contas

Um dos principais motivos para a sua pontuação score diminuir é a falta de pagamento das contas. Manter as suas contas em dia indica que você é um bom pagador e oferece pouco risco em uma análise de crédito.

Sendo assim, é muito importante se organizar para não deixar as contas atrasarem. Crie lembretes e um planejamento eficiente para pagar todas elas até a data de vencimento.

Negocie os seus débitos

Se você já possui débitos em atraso, negocie o mais rápido possível. Quanto mais tempo você demorar para negociar as suas dívidas e quitá-las, pior ficará a sua pontuação na Serasa.

Além da pontuação, os débitos podem fazer com que o seu CPF seja inscrito na lista de inadimplentes. Assim, você ficará negativado. O resultado é a maior dificuldade na obtenção de crédito no mercado.

Planejamento financeiro já!

O planejamento é a porta de saída para ter uma vida financeira saudável. Por isso, não subestime o valor de um bom planejamento.

Inicie criando um orçamento para identificar todos os seus gastos e todas as receitas ao longo do mês. Defina metas de gastos e cumpra-as para controlar as suas finanças.

Por fim, não esqueça de ter uma reserva para emergências. Assim, você não ficará descoberto em caso de imprevistos.

Como consultar o meu score?

Você pode consultar a sua pontuação score diretamente no site da Serasa. Ao entrar na página principal do site, clique em “Consultar Serasa Score”. Depois, basta fazer o login utilizando o seu CPF e senha.

Caso você ainda não possua cadastro, poderá realizar na mesma página, de forma rápida e simples. Após o login, você poderá observar todas as suas informações financeiras na Serasa.