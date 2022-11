Scream Festival 2022 lança plataforma com minicursos gratuitos

Foto: Reprodução / Redes sociais

O Scream Festival voltou em 2022 cheios de novidades. Uma dela é a plataforma de minicursos gratuitos com temáticas como empreendedorismo, tranformação digital e marketing digital.

O curso de empreendedorismo ficará por conta de Monique Evelle, fundadora da Inventivos, plataforma de formação de empreendedores, empresária, reconhecida pela Forbes como “30 under 30”, Linkedin Top Voices, eleita uma das 50 profissionais mais criativas do Brasil pela Revista Wired e autora do livro “Empreendedorismo Feminino: Olhar estratégico sem romantismo”.

O Metaverso será o tema trabalhado no eixo sobre Transformação Digital, e terá como professor Victor Caribé, fundador da organização Play4Change, que navega na interseção da educação, impacto social, jogos e NFTs, que além de educar, fornece alternativas de geração de renda e integram pessoas de comunidades carentes nesses novos ecossistemas descentralizados para que possam superar sistemas quebrados.

O minicurso de ESG, trazendo práticas ambientais, aspectos sociais e os princípios de governança que será amplamente debatido nesta edição do festival, será gravado por Leana Mattei, fundadora da Aganju, empresa especializada em comunicação, responsabilidade social e sustentabilidade.

A série de minicursos lançados na plataforma, finaliza com o Marketing Digital, gravado por Jéssica Miúcha, COO da Zygon, empresa especializada em inteligência baseada em dados para a publicidade online. Jéssica abordará as principais estratégias de comunicação no ambiente online e a importância da mensuração e análise de dados na melhoria contínua dessas estratégias.

A ação segue a tendência de nanodegrees (uma modalidade de curso mais curto). As aulas estão disponíveis no site.

SCREAM Festival

Para 2022 mais de 10 temas serão apresentados e debatidos, organizando-se em eixos temáticos: ESG Empreendedorismo, Transformação Digital e Diversidade & Inclusão.

O SCREAM – Salvador Creativity and Media Festival 2022 acontece no Centro Histórico de Salvador, nos próximos dias 3 e 4 de novembro, a partir das 8h. Para participar, as inscrições podem ser feitas através do link.

