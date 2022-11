Scream Salvador acontece em clima inovação e criatividade 

Foto: Valter Pontes / Secom

A capital baiana sedia até esta sexta-feira o maior evento de criatividade e inovação do Norte e Nordeste, o Festival Scream Salvador. Neste ano, o projeto está na quinta edição e busca abordar novos conceitos, possibilidades e novas formas de lidar com desafios e as oportunidades de negócios.

Com uma programação diversificada, a abertura oficial aconteceu nesta quinta-feira (3), no Teatro Gregório de Matos, no Centro Histórico, e contou com a presença de profissionais de diversas áreas. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, também esteve presente e destacou a importância da iniciativa para o setor econômico.

“O setor da criatividade, da tecnologia, da informação, a gente enxerga como um novo vetor de crescimento na cidade. Esse setor tem capacidade de gerar oportunidades, empregos, renda, além de remunerar bem os profissionais. Esse festival vai, mais uma vez, discutir as tendências, novos conceitos e analisar como esse mercado está funcionando”, frisou.

Nas quatro edições anteriores, duas delas em meio à pandemia, foram mais de 500 convidados, 500 horas de conteúdo e 12 mil inscritos. O presidente da Empresa Salvador Turismo (SALTUR), Isaac Edington, ressaltou que ter um evento como esse em salvador amplia a visão para o que há de novo no mercado.

“Eu acho que é um momento que a gente chega, próximo ao final de ano, com esse tipo de discussão, com o esforço de transformar mente de pessoas e organizações, no sentido de transformar a cidade cada vez melhor, tendo a criatividade como o carro chefe”, disse Edington.

Além de palestras, bate-papos, painéis e concursos, o Scream Festival conta com oficinas temáticas. O gerente executivo do núcleo iBahia/Rádios da Rede Bahia, Luis Moreira, ministrou nesta quinta-feira a oficina “Rádios para além do Dial – Desafios no ambiente digital”. Para ele, o evento é uma excelente oportunidade para troca de conhecimento e novos aprendizados.

“Ter a oportunidade de falar sobre o rádio e os desafios que se colocam à nossa frente, agora com digital, isso é muito bom porque, além de poder ter a oportunidade de compartilhar esses desafios, nós temos a chance de trocar novidades com outras pessoas, além de entender o que elas acham ou interpretam todo esse movimento”, afirmou.

Uma das novidades este ano é que o evento está tendo transmissão simultânea para as cidades de Feira de Santana, Vitória da Conquista, Itabuna, Barreiras e juazeiro. As inscrições para o Festival podem ser feitas através da plataforma Sympla e custam R$50 (meia) e R$100 (inteira).

SCREAM Festival 2022