Se você é beneficiário do INSS, precisa saber disso agora

Se você é beneficiário do INSS preste bem atenção as informações que queremos dar na sequência. O próprio Instituto Nacional de Seguro Social está emitindo alertas de que os beneficiários, principalmente os mais idosos, estão sendo alvo de criminosos virtuais. Portanto, este é o assunto que hoje nós vamos tratar, bem como identificar como ocorre o roubo de dados pelos cibercriminosos.

Quais são as principais ações dos cibercriminosos contra o beneficiário do INSS?

Entre as principais ações dos criminosos temos: pessoas se passando por funcionários do INSS que solicitam aos segurados, principalmente idosos, a confirmação de dados pessoais. Neste caso justificam a tática para fazer a reavaliação do cadastro.

De acordo com INSS, muitos beneficiários estão relatando estes golpes que ocorrem no cotidiano. Principalmente porque neste momento do ano, além do recebimento do vencimento, ocorre também o pagamento do 13º salário.

Além disso, ocorrem situações em que nas mensagens de SMS ou WhatsApp, os golpistas solicitam aos segurados que cliquem em um link para fazer a atualização dos dados. Este link é uma cópia do site do INSS e serve para copiar as informações inseridas pelos beneficiários.

Outra situação existente, é que pessoas se dizendo funcionários na Caixa Econômica Federal, encaminham também por estas duas formas de contato, links maliciosos com a mesma intenção de roubo de dados. Aliás, essa técnica se chama “phishing”.

Existem inclusive, pessoas que vão até a casa dos segurados e solicitam, além dos dados pessoais, os números de cartão e até senha. Entre as justificativas principais, tem-se:

Acesso malicioso nos dados pessoais;

Estão com pendências na Caixa Econômica Federal e precisam resolver com urgência;

Por fim, justificam dizendo que precisam realizar o pagamento de alguma dívida para que não sejam negativados.

Estas são as formas mais covardes. Pois, provocam medo e insegurança nas pessoas que são beneficiárias, principalmente quando elas são mais idosas.

Quais são os principais prejuízos causados pelo roubo de dados?

O roubo de dados é crime, e dá cadeia. Mas, os criminosos estão cada vez mais ousados, causando enormes prejuízos aos beneficiários do INSS. Entre os principais prejuízos causados pelo roubo de dados tem-se:

Invasão do aplicativo Caixa Tem;

Prejuízos financeiros enormes;

Pedido e liberação dos empréstimos consignados;

Uso de dados para realizar compras online;

Fazer retiradas mensais do dinheiro depositado para o segurado, entre outros.

Como se prevenir de pessoas criminosas que roubam informações do beneficiário do INSS?

De acordo com o modus operandi visto e presenciado por funcionários do INSS, a recomendação é de que as pessoas tomem certos cuidados. Entre eles:

Não dar nenhuma informação sobre dados pessoais por telefone, WhatsApp ou qualquer outro canal de comunicação;

Manter o celular sempre com antivírus potente e em atividade;

Procurar não clicar em links de desconhecidos;

Mesmo que seja em outro site que não seja do INSS, só dê informações pessoais em sites confiáveis. Para saber se o site é confiável, é possível ver se no site tem um cadeado fechado verde. Esse ícone indica que o site é seguro;

Se a solicitação for por telefone, dê uma desculpa e encerre a chamada. Em seguida, ligue para os números dos canais de atendimento tanto do INSS quanto do Caixa Tem. Além disso, confira as informações que as pessoas estão falando no telefone;

Se essa solicitação for via WhatsApp, não clique em links oferecidos e muito menos ofereça informações pessoais.

O que ocorre muitas vezes, é a clonagem do telefone, e desta forma, com os seus dados pessoais haverá o acesso, no site do Caixa Tem, e aí o estrago está feito. A pessoa pode:

Fazer saques;

Solicitar empréstimos consignados;

Solicitar empréstimos comuns;

Fazer pagamentos de contas;

Fazer compras, e muitas outras ações que podem prejudicar o seu bolso.

Muito importante:

O INSS não liga para os segurados. Na verdade, toda a comunicação é realizada através da plataforma ou no aplicativo Meu INSS.

Além disso, o Instituto também não encaminha e-mails e nem SMS para beneficiários. Caso isso acontecer, você já sabe que é pessoa mal-intencionada.

Você que é beneficiário do INSS sabia disso? Os noticiários da televisão sempre apontam a questão de empréstimos consignados, que aparecem na conta e que não foram os segurados que fizeram.

Por isso fique muito atento. Pois, nesta época do ano, ocorre muita ação de criminosos mal-intencionados que tentam se apoderar de um dinheiro que não lhes pertence. Não caia no golpe. Resumindo, fique atento a ligações que imediatamente pedirão seus dados.