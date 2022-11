Se você está em busca do primeiro emprego, veja essas vagas de mais de R$ 5 mil

Se você está em busca do primeiro emprego e deseja começar o próximo ano de carteira assinada, então essa é a oportunidade de ouro que você estava procurando!

Sabendo disso, a plataforma Infojobs está com 332 vagas disponíveis em diversas empresas por todo o país, com salários chegando a até mesmo R$5 mil, dependendo do cargo que você se empregar.

Ficou interessado e quer saber mais sobre todas as mais de 300 vagas disponíveis para conseguir o seu primeiro emprego? Então basta continuar lendo, pois, aqui, te informaremos sobre tudo isso!

Vagas abertas para o seu primeiro emprego

São várias as vagas disponíveis na plataforma Infojobs e são de diversas regiões do país. Em São Paulo, por exemplo, estão contratando para televendas, onde oferecem um salário fixo de até R$ 3 mil, com ótimas comissões sem limites, benefícios VR ou VA + VT de até R$ 15,30 ao dia, e ainda oferecem plano de carreira.

A escala é de segunda a sábado, e as exigências são ter o ensino médio completo, um bom vocabulário e ter vontade de aprender.

Já na região Sul, em Londrina PR, a vaga é para atendente de restaurante, o salário é de R$ 1.100 a R$ 1.200, não exige experiência, a única exigência é o ensino médio completo.

Para aqueles que desejam enviar seus currículos para as empresas que estão contratando, basta cadastrar o currículo na plataforma da Infojobs, enviar para o empreendimento que deseja trabalhar e aguardar o retorno do contato.

É muito importante que você se informe bem sobre os requisitos, salários e jornada de trabalho na lista de cargos.

Principais vagas para primeiro emprego

São várias as vagas disponíveis por todo o país. Porém, hoje separamos para você algumas das oportunidades de trabalho de alguns dos nossos estados para facilitar a sua procura pelo seu tão sonhado primeiro emprego.

Região Sudeste

Uma das principais vagas da região Sudeste está Minas Gerais, onde a empresa G4S está contratando médico do trabalho, prometendo um salário de R$ 13.600.

Em Brumadinho também estão contratando para este mesmo cargo, onde o salário é de R$ 6.800.

Além disso, em São Paulo a vaga é para bombeiro, com salário fixo de R$ 2.220 a R$ 2.420 mensal, e os benefícios são vários.

No Rio de Janeiro algumas empresas também estão procurando pessoas para fazer parte da sua equipe, a Randstad está contratando estoquista, com um salário bruto mensal de R$ 1.117, não exige experiência, apenas o ensino médio completo, e os benefícios são vale refeição e vale transporte.

Região Sul

No Paraná, estão disponíveis 17 vagas. Em Curitiba, por exemplo, estão contratando empregada doméstica, oferecendo um salário de R$ 2 mil, para realizar limpeza da residência e cozinhar, o horário de trabalho é das 8h às 16h, com benefícios de vale transporte e almoço local.

Em Maringá a empresa Luandre está precisando de atendente de restaurante, o salário é de R$ 1.200 mensal, não exige experiência, perfeito para primeiro emprego.

Além disso, a jornada de trabalho é das 15h30 às 23h e a escala é 6×1. O contrato é temporário para demanda de fim de ano.

Já em Campina Grande, o cargo é para promotor de vendas, com um salário de até R$ 2.500 mensal e os benefícios são Premiação por Metas + VR + Plano Odontológico + Plano de Saúde + Apoio Pass + Convênio Educacional + Day Off (folga no dia do aniversário) + Gympass.

Nordeste

Em Fortaleza, a busca é por atendentes. A empresa Manpower procura por atendente para atendimento ao caixa, organizar farmácia, abastecer prateleiras, precificação, controle de vendas e organização do Layout. Além disso, não exige experiência, somente estudos em farmácia, bioquímica e ter ensino superior.

O salário é de R$ 1.337 mensalmente e os benefícios são: vale transporte e vale refeição.

Essas são algumas das vagas disponíveis de alguns dos estados do nosso país que estão oferecendo essa incrível oportunidade para ter seu primeiro emprego. Então não perca mais tempo pois as vagas são limitadas! Entre no site Infojobs, cadastre o seu currículo e o envie para a empresa que deseja, e boa sorte!

Por fim, agora é só esperar o contato e começar o ano de carteira assinada!

Esperamos que o post de hoje possa servir como o impulso que faltava para você se inspirar! Assim, busque sempre as melhores opções de trabalho para mudar de vida!

Avalie suas competências de forma sincera, deixe a famosa síndrome do impostor de lado e vá em frente! Reconhecer que você tem bons atributos para um novo emprego é fundamental, por isso veja todas as vagas com calma e se candidate sem medo!

Boa sorte e faça sempre escolhas justas com o que você sonhou!