A Seara é uma empresa que faz parte do grupo JBS e é líder em processamento de carne bovina, aves e ovinos em todo o mundo. A companhia está presente no mercado de trabalho há mais de seis décadas e cresce cada dia mais. Confira a seguir as vagas de trabalho anunciadas pela empresa.

Seara abre vagas de EMPREGOS pelo Brasil

Os produtos da Seara chegam na mesa de milhares de pessoas todos os dias. A empresa foi fundada no ano de 1956 e hoje está presente em todo o mundo. Trata-se de uma companhia brasileira que está em busca de novas pessoas para se tornar um colaborador.

Por trás de todo esse sucesso, a empresa conta uma equipe de profissionais altamente qualificados e treinados para entregar os melhores resultados em seus setores. Desde a sua criação, a empresa tem como objetivo proporcionar produtos de qualidade e um atendimento de excelência ao consumidor final. Para dar continuidade a esse crescimento a empresa divulgou novas oportunidades de empregos. Confira.

Mecânico de Manutenção – São Paulo;

Vendedor Externo – São Paulo;

Assistente de Laboratório – Santa Catarina;

Analista de Qualidade – Paraná;

Vendedor – Paraná;

Controlador de Qualidade – Paraná;

Jovem Aprendiz – São Paulo;

Supervisor de Produção – Paraná;

Promotor de Vendas – Belo Horizonte;

Assistência de Logística – Campo Grande/MS;

Controlador de Qualidade – Santa Catarina;

Analista de Logística – São José/SC.

Como se candidatar

Para se candidatar nas vagas divulgadas, basta seguir as orientações disponíveis no site 123 empregos e encaminhar um currículo para o análise da empresa.

