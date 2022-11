SEC BA divulga gabarito de concurso

Na última semana, a Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC BA) divulgou o gabarito oficial da etapa objetiva de seu certame.

As respostas estão disponíveis para consulta no site da Fundação Carlos Chagas (FCC). Isto é, a banca organizadora responsável pela coordenação do processo seletivo.

Além disso, os candidatos que apresentaram alguma contrariedade as respostas tiveram até o último dia 09 de novembro para entrar com recurso.

Segundo a organização do concurso, todas as solicitações passarão por análise. Assim, a publicação do resultado provisório das provas objetivas será no dia 06 de dezembro.

No caso de anulação de alguma questão, os pontos se distribuirão a todos os candidatos que participaram da etapa.

Como foram as etapas do certame da SEC BA?

As provas objetivas e discursivas do concurso da SEC ocorreram no último dia 06 de novembro.

Assim, durante o processo seletivo, os candidatos tiveram que responder 50 questões para o cargo de professor, e 40 questões, para o posto de coordenador pedagógico.

Nesse sentido, para o cargo de Professor as questões se dividiram em Conhecimentos:

Gerais, com 20 questões;

Interdisciplinares, com 20 questões;

Específicos, com 10 questões.

Além disso, para Coordenador Pedagógico, as questões foram da seguinte maneira:

Conhecimentos Gerais, com 30 questões;

Conhecimentos Específicos, com 10 questões.

Então, a etapa discursiva para o cargo de professor contou com três questões, sendo uma de Conhecimentos Gerais, uma de Conhecimentos Interdisciplinares e uma de Conhecimentos Específicos.

Para a vaga de coordenador pedagógico, o exame discursivo contou com duas questões. Isto é, sendo uma de Conhecimentos Específicos e uma de Conhecimentos Gerais.

Os candidatos que obtiverem aprovação nas provas se encaminharão para a prova de títulos.

Por meio desta etapa, portanto, os participantes ganharão pontuações específicas de acordo com suas especializações acadêmicas, como no caso de cursos e pós-graduação.

A homologação do resultado final do concurso deverá ocorrer em abril do próximo ano.

É importante lembrar, ainda, que o concurso possui validade de um ano podendo se estender por igual período.

Concurso conta com a oferta de mais de 2 mil vagas

A divulgação do edital oficial do concurso da SEC BA ocorreu durante o mês de agosto.

Ao todo, portanto, houve a oferta de 2.113 vagas efetivas para os cargos de professor e coordenador pedagógico.

Primeiramente, o cargo de Professor conta com as seguintes condições:

Vagas: 1.806, com diferentes áreas de atuação e disciplinas;

Áreas: Arte; Biologia; Educação Física; Filosofia; Física; Geografia; História; Língua Inglesa; Língua Portuguesa; Matemática; Química; Sociologia;

Requisitos: Licenciatura plena na respectiva área;

Remuneração: R$5.050,43, ou seja, R$3.850 referente ao vencimento básico além de R$1.200,43 de Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe, no percentual de 31,18%;

Carga horária: 40 horas por semana.

Então, para Coordenador Pedagógico, as condições são:

Vagas: 307, a se distribuírem em escolas regulares e indígenas;

Requisitos: Graduação em Pedagogia;

Remuneração: R$5.187,88, ou seja, o que inclui R$3.850 de vencimento básico e R$1.337,88 de Gratificação por Condições Especiais de Trabalho, no percentual de 34,75%;

Carga horária: 40 horas por semana.

Ademais, todas as contratações serão através do regime estatutário, que fornece estabilidade aos cargos.

De acordo com o edital, existe também a reserva de vagas para candidatos portadores de alguma deficiência e para aqueles que se declarem negros.

Provas foram no último domingo

Cerca de 81 mil candidatos se inscreveram para participar do concurso da Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC BA).

Assim, as provas do certame foram aplicadas no último domingo, 06 de novembro.

Durante o evento, o atual secretário de Educação do Estado, Danilo de Melo Souza, relatou que aquela seria mais uma das iniciativas da gestão para melhorar o acesso à educação e qualidade do ensino no Estado.

“Este é o segundo concurso público realizado na gestão do governador Rui Costa para professor e coordenador pedagógico. No primeiro, realizado em 2017, foram nomeados 3.404 professores e 708 coordenadores pedagógicos. E isto faz parte de um conjunto de ações adotadas com foco na qualidade da educação, o que passa pela carreira e valorização do magistério público estadual”, pontuou o titular da pasta.

Assim, a expectativa é de que o aumento do quadro de funcionários da educação pública possa elevar a qualidade do serviço e valorizar este trabalho.

Os candidatos puderam realizar as provas nos seguintes municípios: Alagoinhas, Amargosa, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Caetité, Eunápolis, Feira de Santana, Ipirá, Irecê, Itaberaba, Itabuna, Itapetinga, Jacobina, Juazeiro, Jequié, Macaúbas, Paulo Afonso, Ribeira do Pombal, Salvador, Santa Maria da Vitória, Seabra, Serrinha, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim, Teixeira de Freitas, Valença e Vitória da Conquista.

SEC BA abriu seleção para EMITEC

Para além da seleção acima, a SEC BA prepara novo processo para professores da Educação Básica, Profissional e Indígena e mediadores do Ensino Médio com Intermediação Tecnológica (EMITEC).

Desse modo, as inscrições se abrirão em 14 de novembro, indo a 04 de dezembro, de forma online. Para tanto, basta acessar a página do IBFC, ou seja, a banca examinadora da seleção.

Ademais, o cronograma indica que os candidatos terão até o dia 16 de novembro para solicitar a isenção da taxa de inscrição. Isto é, a qual varia de R$ 80 a R$ 100 para professores e de R$ 70 para mediadores.

O primeiro edital, então, oferta um total de 1.800 professores, dos quais:

1.119 são para a Educação Básica;

626 serão para a Educação Profissional;

55 para a Educação Indígena.

Além disso, a SEC também conta com outro edital que oferta:

315 vagas para Mediadores do EMITEC.

Assim, para todas as funções, os contratos de trabalho serão sob o Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), com duração de 36 meses. No entanto, há a possibilidade de renovação por igual período.

Os professores contarão com uma remuneração inicial que varia de R$ 1.538, 99 a R$ 2.525,22, já os mediadores receberão R$ 1.029,52. Os profissionais terão uma carga horária de trabalho de 20 horas por semana.

É importante lembrar, então, que as provas serão no dia 22 de janeiro de 2023, com previsão de divulgação dos resultados finais para 17 de fevereiro de 2023. Assim, vê-se que será um processo mais rápido, como é de costume para vagas temporárias.