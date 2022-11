Secretaria da Saúde – BA anuncia Processo seletivo com 241 vagas

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB) faz saber aos interessados abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado cujo objetivo é o preenchimento de 241 vagas em cargos de níveis de médio, técnico e superior, com lotação na Unidade de Pronto Atendimento do Município de Vitória da Conquista.

As oportunidades são para os cargos de Técnico em Enfermagem – Enfermagem (129 vagas); Técnico em Patologia Clínica- Laboratório (14 vagas); Nutricionista (4 vagas); Analista Técnico Temporário (3 vagas); Analista Técnico Temporário- Contabilidade (2 vagas); Analista Técnico Temporário- Ciências Jurídicas (2 vagas); Técnico em Enfermagem – Radiologia (8); Assistente Social (4 vagas); Enfermeiro (41 vagas); Farmacêutico Bioquímico/ Biomédico (7 vagas); Farmacêutico (7 vagas); Técnico Administrativo (10 vagas); Técnico Administrativo- Apoio Farmácia (7 vagas); e Técnico Administrativo- Informática (3 vagas).

Os salários oferecidos variam entre R$ 986,83 a R$ 1.866,18, por carga horária de 30 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 17h do dia 16 de dezembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do Instituto Mais. O valor da inscrição oscila entre R$ 42,00 a R$ 60,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, raciocínio lógico, políticas públicas de saúde, legislação do SUS, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos; mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações serão aplicadas no dia 29 de janeiro de 2023

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL nº 02/2022