Secretaria de Educação da Bahia abre mais de 2 mil vagas

A Secretaria de Educação do Estado da Bahia abriu 2.115 vagas para professores de nível médio e superior. Informações divulgadas nos editais nº 18/2022 e 19/2022, os cargos disponíveis são:

Professor da Educação Básica (1.119) nas disciplinas de: Artes; Biologia; Educação Física; Filosofia; Física; Geografia; História; Língua Inglesa; Língua Portuguesa; Matemática; Química; Sociologia.

nas disciplinas de: Artes; Biologia; Educação Física; Filosofia; Física; Geografia; História; Língua Inglesa; Língua Portuguesa; Matemática; Química; Sociologia. Professor da Educação Profissional (626) nos eixos tecnológicos: Controle e Processos Industriais; Gestão e Negócios; Informação e Comunicação; Infraestrutura; Produção Alimentícia; Produção Cultural e Design; Produção Industrial; Recursos Naturais; Turismo, Hospitalidade e Lazer; Segurança.

nos eixos tecnológicos: Controle e Processos Industriais; Gestão e Negócios; Informação e Comunicação; Infraestrutura; Produção Alimentícia; Produção Cultural e Design; Produção Industrial; Recursos Naturais; Turismo, Hospitalidade e Lazer; Segurança. Professor da Educação Indígena (55)

Mediador (315)

Vale ressaltar que algumas das vagas ficam reservadas aos candidatos, que se enquadram nos critérios descritos nos editais. Para concorrer a uma das chances é necessário ser brasileiro nato, naturalizado ou com nacionalidade portuguesa.

É necessário ainda comprovação de escolaridade exigida para o cargo, além de outros requisitos presentes no edital. Quando contratados, os profissionais deverão exercer jornadas de 20 horas semanais.

A remuneração mensal varia entre R$ 1.029,52 a R$ 2.525,22. O contrato de trabalho será sob o Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), pelo prazo de 36 meses. Há possibilidade de renovação por igual período, uma única vez, se for do interesse da Secretaria da Educação do Estado da Bahia.

Inscrição

Os interessados devem se inscrever até às 23h do dia 4 de dezembro de 2022, pelo site do IBFC. A taxa de inscrição cobrada varia de R$ 70,00 a R$ 100,00. A isenção poderá ser solicitada somente até as 23h do dia 16 de novembro de 2022.

Classificação

Os candidatos serão classificados mediante uma prova objetiva, que será aplicada para todos os cargos na data prevista de 22 de janeiro de 2023 e também prova de títulos, exclusiva para as vagas de Professor de Educação Profissional.

O prazo de validade dos Processos Seletivos é de um ano, a contar da data da publicação da homologação do resultado, podendo ser prorrogados, uma vez, por igual período. As informações complementares são obtidas por meio do edital completo, que consta no site oficial do certame.

