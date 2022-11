Secretaria de Educação de Penedo investe na capacitação dos profissionais da EJA

Secom PMP com Assessoria Semed Penedo

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Penedo, por intermédio da Coordenação da Educação de Jovens e Adultos (EJA), está promovendo o Ciclo de Palestras EJA Avança.

Professores, coordenadores e pessoal do apoio pedagógico participam da iniciativa que tem como foco a promoção de experiências enriquecedoras e significativas que refletirão nos estudantes dessa modalidade.

Ao todo, serão realizadas quatro palestras, com diferentes temas e especialistas, aprimorando o conhecimento dos profissionais com as melhores metodologias e ações, enriquecendo repertórios para os desafios e as potencialidades aplicadas no dia a dia.

“Investir na formação dos nossos docentes é fator primordial para qualificar, ainda mais, a elaboração das ações pedagógicas e das técnicas, didáticas e formas de lidar com os desafios do trabalho em sala de aula. E tudo isso se reflete nos resultados alcançados por nossos estudantes”, destaca o Secretário de Educação Luciano Barros Lucena.

Clésia Moreira, Coordenadora da EJA na Semed Penedo, acrescenta que “o ciclo de palestras também promove a interação do corpo docente e, principalmente, valoriza os professores no contexto de aprendizagem e socialização, levando-os a uma reflexão pedagógica”.

O Ciclo de Palestras EJA foi aberto nessa quinta, 10, no auditório do Sebrae em Penedo, com a palestra motivacional do coach Pedro Paulo Luz.

A programação continua nos dias 17,23 e 29 de novembro e abordará temas como investigação participativa no ensino, o educador e a alfabetização na EJA.

