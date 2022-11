Secretaria de Esportes de Penedo inicia Campeonato Amador de Futebol de Campo

Competição reúne 36 times da categoria adulto, com jogos na cidade e na zona rural

Secom PMP

Com dezenas de competições de diferentes esportes realizadas ou apoiadas pela Prefeitura de Penedo desde a criação da Secretaria Municipal de Esportes (SMES), uma iniciativa do Prefeito Ronaldo Lopes, a pasta inicia mais um trabalho.

São 36 times iniciando a disputa do Campeonato Amador de Futebol de Campo, categoria adulto. Os jogos começaram neste final de semana, no sábado (05), com o empate sem gols entre as equipes de Santa Luzia e o São Paulo da Ponta Mofina.

Na segunda partida, a Ponte Preta venceu o ASA por dois a zero, bom começo para o time que tenta o bicampeonato da competição que garante aos três primeiros lugares premiação em dinheiro, troféus e medalhas.

O campeonato promovido pela Secretaria de Esportes da Prefeitura de Penedo tem suas partidas realizadas no Campo do Vasco e na Cerquinha das Laranjas, com a grande final agendada para 24 de dezembro.

Confira abaixo o resultado dos jogos realizados no domingo, 06

INTER DE PENEDO 2X0 COOPERATIVENSE

GUARANI DA COREIA 6X0 INTER DO CAMPO REDONDO

BAHIA 3X0 SÃO CAETANO

CERQUINHA 3X1 SANTA CRUZ

CENTENÁRIO 1X2 ELEFANTES

GUARANI 1X1 MADRI FC

BOLA CHEIA 1X3 BOCA JÚNIOR

CORINTHIANS 1X1 SÃO VICENTE