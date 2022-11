Secretaria de Saúde de Penedo e Expedição Científica ofertam atendimentos no antigo Sesp nesta quarta, 09

Secom PMP

O apoio da Prefeitura de Penedo às atividades da Expedição Científica do Baixo São Francisco viabiliza a ampliação do acesso à população para serviços e informações, inclusive na área de saúde pública.

Uma das ações agendadas para quarta-feira, 09, é a realização de exames, consultas e orientações no Centro de Saúde III – o antigo SESP -, onde 178 pessoas (89 mulheres e 89 homens) serão atendidas, a partir das 6h30, conforme agendamento feito nos postos de saúde e também, mesmo que em menor escala, a demanda espontânea.

O trabalho conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) oferta exames de bioquímica, hematológicos, fezes, urina, citologia para as mulheres com idade acima de 25 anos e PSA para homens com 40 anos de idade ou mais.

A parceria com a expedição liderada pela Ufal também contará com pesquisa de sangue oculto nas fezes, avaliação e coleta de amostras de lesões cutâneas proveniente de elevada exposição ao sol, preenchimento de questionário referente ao envelhecimento, palestras sobre qualidade de vida, sorteio de brindes e café da manhã.

Ainda de acordo com a programação da assistência aos usuários do SUS, há um percentual de pacientes que serão examinados para investigação de câncer de pele, câncer de intestino e do colo do útero.

Também serão ofertados exame para detecção de Covid-19 (do tipo RT-PCR), teste rápido para ISTs, vacinação contra Covid e Influenza e palestras com psicólogo e educador físico.