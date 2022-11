Secretaria de Saúde de Penedo orienta enfermeiras sobre combate à Covid-19 e a vacina Pfizer Baby

Secom PMP com Assessoria SEMS Penedo

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) realizou nesta quinta-feira, 17, uma capacitação para as enfermeiras das unidades básicas sobre a campanha contra Covid-19 e a nova vacina, a Pfizer Baby, destinada para crianças de 6 meses a menores de 3 anos.

Com a onda de casos de uma nova variante, a necessidade da população concluir o esquema vacinal é fundamental para evitar a gravidade da infecção. Alagoas registra até hoje apenas um caso da subvariante BQ.1 do coronavírus em um homem de 66 anos com histórico de viagem para São Paulo.

“A gente está vendo que os números estão crescendo e é por isso que falamos da importância da vacina contra a Covid-19. Quem não iniciou o esquema vacinal, pode iniciar, e quem ainda falta tomar vacina para completar o esquema, pode ir ao posto tomar o primeiro ou o segundo reforço. Lembrando que o segundo reforço é apenas para pessoas com mais de 40 anos e todos os profissionais da saúde”, disse a Coordenadora de Imunização da SEMS, Dhayanna Gabryella de Oliveira.

Dhayanna informou ainda que a Secretaria de Saúde de Penedo segue as notas informativas do Ministério de Saúde, juntamente com as normas da Secretaria do Estado de Alagoas e do Programa Nacional de Imunização (PNI).

“Seguimos todos esses parâmetros para que a gente faça tudo o que deve ser feito. Sabemos que outros municípios que já estão vacinando mais além, porém Penedo segue o parâmetro das normas autorizadas”, explica a coordenadora.

Além dessa capacitação sobre a Covid-19, a Vigilância Epidemiológica de Penedo realizou também uma orientação sobre a Monkeypox. As enfermeiras foram informadas que agora todos os postos de saúde poderão fazer a coleta das amostras para o exame que confirmará ou não a doença conhecida como varíola dos macacos.

Texto e fotos Gabriela Flores – jornalista e social media SEMS Penedo