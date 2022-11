Secretário da Copa diz que entre 400 e 500 imigrantes morreram

Foto: Divulgação

O Secretário Geral do Comitê da Copa do Mundo, Hassan Al-Thawadi, afirmou que a organização estima entre 400 a 500 mortes de trabalhadores imigrantes em meio às construções do Catar para o torneio. Essa é a primeira vez que a organização cita esses números, que são muito superiores aos que vinham sedo divulgados pelos país até o momento – antes em torno de 40 pessoas.

“Nós estimamos em torno de 400. Entre 400 e 500. O número exato está sendo discutido” – disse o secretário, em entrevista ao jornalista Piers Morgan, no canal britânico Talk TV.

O secretário afirmou que que houve três mortes relacionadas a trabalho nas construções – especificamente – dos estádios do Catar, além de outras 37 no mesmo setor, mas que foram “não relacionadas a trabalho”.

“Em termos do que nós fizemos, pelo menos na organização pela qual sou responsável, estamos determinados a sermos transparentes. Capturando qualquer incidente, seja em termos de acidentes ou mortes infelizes, decidimos capturar o que foram mortes relacionadas ao trabalho, pelo que determina as normas industriais, e também o que consideramos serem não relacionadas a trabalho”, disse.

O jornalista, contudo, pergunta especificamente quantos trabalhadores imigrantes morreram no Catar, desde que o país foi escolhido como sede, entre as as pessoas que estavam envolvidas nas construções para o Mundial. Considerando, por exemplo, novos hotéis, novas pontes. É nesse momento que ele estima 400 a 500 pessoas.

Após a repercussão sobre a entrevista, o Supremo Comitê de Entrega e Legado da Copa do Mundo emitiu uma declaração em nome de Al-Thawadi.

“O secretário-geral, Hassan Al Thawadi, disse ao programa ‘Uncensored’ de Piers Morgan que houve 3 mortes relacionadas ao trabalho e 37 mortes não relacionadas ao trabalho nos projetos do Comitê Supremo de Entrega e Legado. Isso é documentado anualmente no relatório público do SC e abrange os 8 estádios, 17 instalações não competitivas e outros locais relacionados sob o escopo do SC.

As citações separadas referentes aos números referem-se às estatísticas nacionais que cobrem o período de 2014-2020 para todas as mortes relacionadas ao trabalho (414) em todo o país no Catar, abrangendo todos os setores e nacionalidades.”

Leia mais sobre Copa 2022 no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.