Secretário de Esportes de Penedo debate ajustes no Programa Bolsa Atleta com vereadores e desportistas

Secom PMP

A regulamentação do Programa Bolsa Atleta, auxílio institucional para desportistas amadores, reuniu vereadores e a gestão da Secretaria Municipal de Esportes (SMES) na Câmara Municipal de Penedo (CMP).

O encontro sugerido pela vereadora Raquel Tavares levou Givaldo Vasconcelos, o Professor Juca Vasconcelos, gestor da SMES, ao plenário para o diálogo que visa ajustar o programa, de forma que atenda a maior quantidade possível de atletas.

Além de atualizar a base legal do Bolsa Atleta, é necessário promover adequações para a realidade local, reduzindo a burocracia e viabilizando o acesso aos desportistas que representam Penedo em competições fora do município e, principalmente, aos que estão iniciando uma carreira promissora no esporte.

“A gente está adequando o Bolsa Atleta, em sua forma legal, para que o programa tenha um alcance muito maior, beneficiando mais atletas porque nós temos recursos que só podem ser utilizados na forma da lei”, explica Juca Vasconcelos.

A reunião realizada nessa quarta-feira, 16, contou com a presença do Coordenador de Educação Física da Secretaria Municipal de Educação, Professor Joel Júnior; de coordenadores da SMES; atletas de diferentes esportes; da vereadora Raquel Tavares e dos vereadores Bili Marques, Rodrigo Regueira, Marcelo Pereira, Sargento Marival e Val da Banana.

Por Fernando Vinícius