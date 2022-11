Sede do bloco Malê Debalê recebe 1º edição do Sarau Alocô

Foto: Divulgação

O Sarau do projeto Alocô vai apresentar, no próximo sábado (12), a partir das 15 horas, um espetáculo que reúne dança, música, teatro, poesia, exposição fotográfica e muito mais. A apresentação será realizada no espaço do bloco afro Malê Debalê, em Itapuã.

O projeto tem como objetivo principal dar visibilidade as produções e novos artistas da comunidade local. Os artistas que tiverem interesse em mostrar suas artes no evento devem se inscrever na internet.

Os interessados em assistir o Sarau Alocô podem adquirir ingressos a partir de R$ 5 no whatsapp (71) 98854-6675.

O Sarau Alocô surgiu a partir do Sarau da Loca, que aconteceu na cidade de Lauro de Freitas, de 2015 até 2019, cinco edições temáticas que potencializaram a produção artística de crianças, jovens e adultos estabelecendo o diálogo entre arte educação, fruição e comunidade. O grupo Loca e seus atuais dez membros, desenvolverão através deste projeto ações artísticas, de 2022 até 2023.

SERVIÇOS

Perfil do instagram @aloco.projeto

Sarau do Projeto Alocô (12/11) – a partir de 15:00horas

Ingresso: R$5,00 – através do whatsapp (71) 988546675.

