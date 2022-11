segundo dia é marcado por lançamentos e mesas; veja programação

Foto: Divulgação

O segundo dia da Feira Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), nesta quarta-feira (2), conta com programação gratuita e é marcado por lançamentos e mesas de debate.

Com edição homenageando o legado do autor Jorge Amado por meios dos personagens que mostram a diversidade da Bahia, o dia começou às 10h30 e segue até às 19h em diferentes espaços do Pelourinho.

Confira:

CASA DAS EDITORAS BAIANAS – 10h30

Mesa

Criação e produção de livros de fotografia – (Editora P55)

Rui Rezende (BA)

André Portugal (BA)

CASA DAS EDITORAS BAIANAS – 11h

Lançamento e sessão de autógrafos (Editora Mondrongo)

Elefantes Submersos

Állex Leilla (BA)

Violação da Verdade

Edvaldo Marques (BA)

TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 14h

Espetáculo teatral infantil

O pequeno herói preto

Junior Dantas (RN/RJ)

ARENA TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 15h

Contação de histórias infantis

Nara Kelly (RN)

CASA DAS EDITORAS BAIANAS – 15h

Mesa e sessão de autógrafos

História Social da Bahia (Editora Solisluna e Edufba)

Francisco Teixeira

Carlos Zacarias Sena Júnior

Mediação: Ricardo Sizílio

ARENA TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 16h

Contação de histórias ou causos para adultos

Palavra maravilha

Danielle Andrade (BA)

TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 17h

Mesa

Literatura: linhas de acolhimento e sobrevivência

Luciany Aparecida (BA)

Noemi Jaffe (SP)

Renato Nogueira (RJ)

Mediação: Silvana Oliveira (BA)

Presencial e virtual

FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO – 17h

Terreiro de Poesia

Jovina Souza (BA)

Chico de Assis (AL)

Douglas de Almeida (BA)

CASA DAS EDITORAS BAIANAS – 17h

Mesa e sessão de autógrafos

Literaturas, Gênero e Representatividade na Escrita Feminina (Editora Pinaúna)

Luana Souza

Aninha Torres

Mediação: Carolina Dantas

LARGO DO PELOURINHO

PALCO FLIPELÔ – 18h

Ato inter-religioso na cultura

TEATRO SESC – SENAC PELOURINHO – 19h

Apresentação poética

Céu em si

Daniela Galdino (BA)

A Flipelô entre os dias 1 e 6 de novembro, e ainda contará com outros espaços como a Casa das Editoras Baianas, Vila Literária, Espaço Sustentabilidade, Flipelô Mais, Vitrine Flipelô, além das rotas gastronômica, das artes e dos museus. Conheça mais sobre a estrutura dos espaços.

A programação completa pode ser acessada por meio do site oficial da Flipelô.

