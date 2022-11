Seleção Brasileira e Hamilton são destaque

Foto: Divulgação / TV Globo

O ‘Domingão com Huck’ desta semana viaja para longe, rumo à Europa, e desembarca no Estádio Óceane, em Le Havre, na França, onde treinaram os convocados da Seleção Brasileira. No ritmo da Copa do Mundo, o apresentador se encontra com a equipe e bate um papo com os grandes craques da bola. Ele ainda propõe um desafio diferente para os jogadores do Time Brasil.

Já de volta ao Rio de Janeiro, Luciano recebe o heptacampeão da Fórmula 1, Lewis Hamilton. O astro, que agora é o mais novo cidadão brasileiro, esteve em solo carioca e pegou uma carona de táxi com o apresentador.

No caminho, o apresentador ainda prepara uma surpresa emocionante para o piloto britânico. Luciano Huck comanda também, neste domingo, uma nova disputa no ‘Quem Quer Ser um Milionário’.

Nesta semana, o ‘Domingão com Huck’ vai ao ar após ‘Futebol’. O programa tem apresentação de Luciano Huck, direção geral de Clarissa Lopes e direção artística de Hélio Vargas.

