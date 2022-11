Seleção brasileira faz primeiro treino no CT da Juventus, na Itália

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

A seleção brasileira masculina de futebol está completa em Turim (Italia), para a última semana de preparação antes da Copa do Mundo do Catar. Boa parte dos 26 jogadores convocados se apresentaram na manhã desta segunda-feira (14) e já participam do primeiro treino oficial nesta tarde, com exceção de Neymar e Marquinhos que farão atividades na academia. Ambos chegaram após o almoço no Centro de Treinamento (CT) da Juventus, devido a atrasos nos vôos de Paris para Turim. A equipe comandada pelo técnico Tite segue na Itália até sábado (19), quando embarca para o Catar. A abertura da Copa do Mundo será no domingo (20).

Os primeiros a chegar a Turim nesta segunda (14) foram o zagueiro Militão e o atacante Vinícius Júnior que atuam no Real Madrid (Espanha). Tite também recepcionou os 14 convocados que atuam no futebol inglês, entre eles Richarlison (Tottenham), Gabriel Jesus (Arsenal) e Casemiro (Manchester United).

A comissão técnica desembarcou em Turim na noite de sábado (12), junto com o goleiro Weverton (Palmeiras), o meia Everton Ribeiro e o atacante Pedro – ambos do Flamengo.

O Brasil está no Grupo G e estreia contra a Sérvia no dia 24 (quinta-feira), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Lusail. Quatro dias depois (uma segunda-feira) enfrenta a Suíça, às 13h. Depois, no dia 2 de dezembro (sexta-feira), o país mede forças com Camarões, às 16h, no último confronto da primeira fase do Mundial.

