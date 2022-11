Seleção brasileira pode se classificar antecipadamente

Foto: Lucas Figueiredo / CBF

A seleção brasileira pode ser classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar já no segundo jogo da fase de classificação, que será disputado nesta segunda-feira (28), às 13h, contra Suíça.

Se vencer, a equipe comandada por Tite se garantirá na etapa mata-mata do Mundial. Isso porque o empate em 3×3 entre Camarões e Sérvia, adversários do Grupo G, facilitou o caminho do Brasil rumo à classificação. As equipes se enfrentaram no primeiro jogo desta segunda-feira, no estádio Al Janoub.

O Brasil é o líder do Grupo C com três pontos por ter vencido a Sérvia por 2 a 0 na primeira rodada, com dois gols de Richarlison. A Suíça também venceu na estreia, mas por 1 a 0, então está atrás da seleção brasileira no critério de desempate.

Se empatar com a Suíça, o Brasi irá para a rodada derradeira da fase de grupos precisando de um empate diante de Camarões. O jogo será na sexta-feira (2), às 16h, no estádio Lusail.

Camarões e Sérvia têm um ponto cada e aparecem na 3ª e 4ª posições do Grupo G, respectivamente. Apesar da igualdade de pontuação, a equipe africana tem melhor saldo de gols (-1 contra -2).

