Seleção de Quinjigue é campeã do Campeonato Intermunicipal

Foto: Divulgação / FBF

A maior competição de futebol não profissional do país tem uma campeã inédita. A seleção de Quijingue, cidade que ficou conhecida nacionalmente por causa do influenciador Luva de Pedreiro, conquistou neste domingo (13) o Campeonato Baiano de Futebol Intermunicipal de 2022.

O primeiro título foi conquistado fora de casa, no Estádio Humberto Badaró, em Itajuípe. Após perder o jogo de ida por 1 a 0, a seleção da Região Sisaleira se recuperou e venceu Itajuípe por 3 a 2, no tempo regulamentar, e por 2 a 0 nos pênaltis.

A conquista inédita foi celebrada também em uma final inédita. Quijingue decidiu o título pela primeira vez, apenas na sua segunda participação na competição.

Já Itajuípe chegou pela quinta vez na final. A bicampeã (1987 e 2013) ficou com o terceiro vice-campeonato.

Após a partida, a Federação Bahiana de Futebol realizou a entrega da premiação aos campeões e vice-campeões no gramado do estádio. A entidade esteve presente com o Presidente, Ricardo Lima, o Vice-Presidente, Manfredo Lessa, a Diretora de Competições, Taíse Galvão, o Diretor de Registros e Transferências, Felipe Quadros, o Diretor Administrativo e Financeiro, Marcelo Araújo, o Presidente da CEAF-BA, Jailson Macedo Freitas, além de funcionários e colaboradores.

