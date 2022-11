Selo de verificação do Twitter custará US$ 8, segundo Musk; entenda os prós e contras

Recentemente, o empresário Elon Musk se tornou o novo dono do Twitter, uma das redes sociais mais famosas e utilizadas do mundo. Ao chegar, Musk já começou a realizar uma série de mudanças na empresa, como demissão de funcionários e funções da alta administração.

Além disso, entre as mudanças anunciadas, o empresário afirmou que irá mudar as diretrizes para obtenção do selo de verificação. A verificação é uma marca de seleção azul e branca que comprova a autenticidade das contas.

Assim, os artistas, figuras públicas, órgãos governamentais, entre outros, se asseguram de que outras pessoas não irão criar um perfil fake, a fim de se passar por eles. Dessa forma, os outros usuários podem se assegurar de que a conta é real e que pode confiar em suas informações.

Mas agora, Elon Musk deseja mudar a forma de funcionamento da verificação, lançando um serviço de assinatura mensal.

Como irá funcionar a nova forma de verificação do Twitter?

Nesta semana, Elon Musk afirmou estar trabalhando em uma versão do serviço atualizada da Twitter Blue, o serviço de assinatura da empresa.

De acordo com informações do empresário, qualquer usuário da rede social poderá pagar a mensalidade de US$ 8 (oito dólares) para permanecer com o selo de verificação.

Segundo Musk, a medida visa quebrar “o atual sistema de senhores e camponeses do Twitter para quem tem ou não uma marca de seleção azul”. Além disso, esta seria mais uma fonte de renda para a empresa, que foi adquirida por US$ 44 bilhões através de financiamentos.

Quais são os prós e contras da nova forma de obter a verificação?

De acordo com a CNN, a proposta de Musk de cobrar por perfil verificado no Twitter pode se tornar um grande problema. Isso porque “a medida pode desincentivar certas contas proeminentes de serem verificadas, tornando mais difícil para os usuários determinar quais são autências”, além de não impedir atividades inautênticas.

Além disso, a nova forma de verificação pode ampliar a possibilidade do ingresso de pessoas que trabalham para espalhar informações falsas. Para isso, necessitariam apenas criar uma conta a pagar por ela, tornando a rede social como uma espécie de “pague para usar”.

Outra questão levantada pela CNN diz respeito a disposição de usuários reais em pagar pela verificação. Boa parte deles podem não se importar em obter a verificação, ou até mesmo alguns podem ter receio de disponibilizar suas informações pessoais e de cartão de crédito por não confiar na segurança da plataforma.

Por outro lado, Elon Musk afirmou que a decisão reforça a segurança e credibilidade da conta verificada. Isso porque, para obtê-la, o usuário deverá utilizar os seus documentos pessoais e cartão de crédito, o que auxilia na sua identificação e evita a criação de contas fake.

O desejo de Elon Musk é reforçar a liberdade de expressão no Twitter, garantindo que todos tenham voz na plataforma. Mas muitos ainda têm dúvidas sobre a real liberdade de expressão que causará. Isso, pois consideram que só serão verificados aqueles que pagarem, o que se tornaria uma “liberdade comprada”.