Semad GO abre matrículas de concurso no dia 29

Em 28 de outubro, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad GO) publicou edital para novo concurso público.

Assim, o certame oferta um total de 196 vagas, sendo estas tanto imediatas quanto para cadastro de reserva. Além disso, as oportunidades se destinam a cargo de diferentes níveis de escolaridade. Por esse motivo, é possível que mais cidadãos tenham chances de entrar no órgão.

Aqueles que desejam concorrer à seleção, portanto, devem se inscrever no site da banca examinadora. Isto é, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). Contudo, é importante lembrar que o período de inscrições apenas se iniciará no dia 29 de novembro.

Desse modo, os candidatos ainda possuem um bom tempo para se preparar.

Entenda, abaixo, como será o certame.

Quais serão as vagas para a Semad GO?

O total de 196 vagas se divide em cargos de diferentes níveis de escolaridade. Isto é, as funções de Técnico e Analista Ambiental.

Técnico Ambiental

Primeiramente, no concurso da Semad GO, o cargo que exige nível técnico de formação é o de:

Técnico Ambiental, com um total de 70 vagas, sendo 35 imediatas e 35 para formação de cadastro de reserva.

Esta função, portanto, exige que o candidato tenha ensino médio completo, com a formação técnica em uma das áreas a seguir:

Agropecuária

Mineração

Estradas

Saneamento

Meio ambiente

Regulamentação ambiental

Além disso, também se admite que o candidato possua nível superior em:

Agronomia

Biologia ou Ecologia

Ciências Sociais/Sociologia

Engenharia Ambiental ou Sanitária

Engenharia Civil

Geografia

Engenharia Florestal

Engenharia Química

Geologia

Engenheiro de Minas

Geoprocessamento/Cartografia

Gestão Ambiental

Medicina Veterinária

Este profissional contará com uma remuneração inicial de R$ 4.020,09 e uma jornada de 40 horas por semana.

Analista Ambiental

Indo adiante, o concurso da Semad GO também oferta vagas para o nível superior, para o cargo de Analista Ambiental. Esta função se distribui nas áreas de:

Agronomia, com 3 vagas imediatas e 3 para cadastro de reserva.

Biologia/Ecologia, com 11 vagas imediatas e 11 para cadastro de reserva.

Ciências Sociais/Sociologia, com 2 vagas imediatas e 2 para cadastro de reserva.

Direito, com 5 vagas imediatas e 5 para cadastro de reserva.

Engenharia (Ambiental/Sanitária), com 5 vagas imediatas e 5 para cadastro de reserva.

Engenharia Civil, com 5 vagas imediatas e 5 para cadastro de reserva.

Geografia, com 6 vagas imediatas e 6 para cadastro de reserva.

Engenharia Florestal, com 6 vagas imediatas e 6 para cadastro de reserva.

Engenharia Química, com 2 vagas imediatas e 2 para cadastro de reserva.

Geologia, com 4 vagas imediatas e 4 para cadastro de reserva.

Engenheiro de Minas, com 2 vagas imediatas e 2 para cadastro de reserva.

Geoprocessamento/Cartografia, com 7 vagas imediatas e 7 para cadastro de reserva.

Gestão Ambiental, com 1 vaga imediatas e 1 para cadastro de reserva.

Medicina Veterinária, com 1 vaga imediatas e 1 para cadastro de reserva.

Assim, o candidato precisa de ter graduação na área a que deseja concorrer, além de registro em Conselho de Classe, caso necessário.

A remuneração inicial será de R$ 5.576,26 com uma jornada de 40 horas semanais.

Quais serão as etapas para o concurso da Semad?

Para investigar nos cargos de Técnico ou de Analista, o candidato deverá passar e se classificar em todas as fases do certame da Semad GO.

Nesse sentido, ambas as funções contam com as fases de:

Prova Objetiva

Prova Discursiva

Perícia Médica para pessoas com deficiência.

Para o cargo de Técnico, então, a Prova Objetiva cobrará as disciplinas de:

Língua Portuguesa, com 9 questões de peso 1.

Realidade étnica, social, histórica, Geográfica, Cultural, política e econômica do Estado de Goiás e do Brasil, com 2 questões de peso 1.

Raciocínio Lógico, com 4 questões de peso 1.

Administração Pública, com 5 questões de peso 1.

Conhecimentos específicos, com 60 questões de peso 2.

Ademais, para o cargo de Analista, as disciplinas serão:

Língua Portuguesa, com 9 questões de peso 1.

Realidade étnica, social, histórica, Geográfica, Cultural, política e econômica do Estado de Goiás e do Brasil, com 2 questões de peso 1.

Raciocínio Lógico, com 4 questões de peso 1.

Administração Pública, com 5 questões de peso 1.

Legislação, com 40 questões de peso 2.

Conhecimentos Específicos, com 20 questões de peso 2.

Para se habilitar, portanto, os candidatos precisam obter:

8 pontos nas disciplinas de conhecimentos básicos, ou seja, de peso 1.

60 pontos nas disciplinas de conhecimentos específicos, ou seja, de peso 2.

70 pontos em toda a prova objetiva.

Além disso, os candidatos também passarão por uma prova discursiva, no mesmo horário da objetiva, a qual consistirá em:

01 questão de conhecimento específico com resposta de 20 a 40 linhas.

Ambas as provas acontecerão na cidade de Goiânia, Goiás, no dia 03 de março de 2023, com duração de 05 horas.

Como se inscrever para o concurso?

Aqueles que desejam concorrer às 196 vagas da Semad GO devem se inscrever entre os dias 29 de novembro de 2022 e 08 de janeiro de 2023.

As inscrições, portanto, serão apenas pela internet, no site da banca examinadora, ou seja, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). Desse modo, acessando a página do concurso no período correto, o candidato deve:

Primeiramente, ler de forma atenta todo o edital. Assim, é possível entender todas as regras do processo, os critérios de cada cargo, além de conferir o conteúdo programático das provas.

Em seguida, o candidato poderá preencher o formulário de inscrição com suas informações e documentos, caso necessário. Este é o momento de escolher o cargo, além de indicar se concorrerá a reserva de vaga, por exemplo. Portanto, o candidato deve se atentar ao realizar a seleção.

Por fim, a plataforma irá gerar um boleto de pagamento de taxa de inscrição. Este, então, deve ser quitado até o dia 09 de janeiro.

Nesse sentido, os valores da taxa de inscrição serão de:

R$ 120 para o cargo de Analista Ambiental.

R$ 100 para o cargo de Técnico Ambiental.

No entanto, será possível solicitar a isenção do valor no caso de candidatos que:

Possuem uma renda da entidade familiar menor que 2 salários-mínimos, ou seja, de até R$ 2.424 atualmente.

São doadores de Sangue ou de Medula Óssea ou de Leite Materno.

Nestes casos, portanto, o candidato precisará enviar os documentos que comprovem estas condições entre 14 e 17 de novembro. Isto é, antes mesmo da abertura oficial do prazo de inscrições.