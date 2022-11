Semi-finalsita do The Voice Kids 2022 pede ajuda na web

Foto: Reprodução/ Globo

Talento revelado pelo The Voice Kids 2022, o pequeno Kaio Álvaro, que chegou até as semifinais da temporada, vive em situação precária e ligou um alerta nas redes sociais.

Natural de Goianésia do Pará, no Pará, o garoto encantou Maiara & Maraisa ao se apresentar com a música ‘Fui Fiel’, e conseguiu chegar longe sob o comando das irmãs.

Para tentar seguir na música, Kaio se mudou com a mãe Senador Canedo, em Goiás, considerado o palco da música sertaneja, mas não tem condições de se manter na cidade. Nas redes sociais do garoto, administrada pela mãe, é informado que a família mora de favor em um barraco na cidade há seis meses.

“Olá meus queridos irmãos e meus queridos amigos, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês (…) Estou precisando da ajuda dos irmãos, tem seis meses que eu vim para cá para Goiânia, fiquei aqui no barracão, tive que voltar no Pará para buscar a transferência do Kaio, mas o pessoal do barracão precisou do espaço. Arrumei esse lugarzinho para ficar por enquanto, mas não temos onde morar”, conta Marilene, mãe do garoto.

Apoio dos seguidores

O perfil de Kaio no Instagram conta com mais de 80 mil seguidores, e nas respostas ao apelo feito pela mãe, os internautas se prontificam a ajudar, além de cobrar dos técnicos do The Voice Kids uma ajuda.

“Kaio querido você é um talento, lembro de você cantando no the Voice, chorei emocionada. Tenho certeza você vai ter muito sucesso”, escreveu uma internauta.

“Vamos ajudar esse menino, acho que a Maiara e Maraisa não viram esse vídeo. Com certeza não chegou até a elas, se chegar elas vão ajudar. Não as conheço, mas pelo que a gente vê elas têm um coração enorme”, disse outra.

Além da doação em dinheiro, a mãe de Kaio pede auxílio com bujão de gás e alimentos. “A gente não fez janta porque não tinha bujão. Desde ontem estamos nos alimentando apenas de farofa”.

