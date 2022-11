Senai abre matrículas com 610 bolsas gratuitas na Bahia

Foto: Divulgação

Foram abertas nesta segunda-feira (7) inscrições do Processo Seletivo 2023.1 para preenchimento de 6.520 vagas de cursos técnicos do Senai na Bahia. Do total, 610 serão gratuitas para bolsistas. O processo de cadastro segue até o dia 19.

Segundo o Senai, as vagas são para 19 cursos, que serão oferecidos nos formatos presencial e semipresencial. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela internet, no site do Senai, ou presencialmente, nas centrais de atendimento ao candidato das unidades do Senai Bahia, conforme Anexo III do edital do processo seletivo.

O Senai oferece vagas nos municípios de Alagoinhas, Barreiras, Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus, Juazeiro, Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães, Vitória da Conquista e Salvador (Cimatec e Dendezeiros).

São cursos como Administração, Automação Industrial, Desenvolvimento de Sistemas, Edificações, Eletromecânica, Eletrônica, Eletrotécnica, Logística, Manutenção Automotiva, Mecânica, Petroquímica, Química, Redes de Computadores, Refrigeração e climatização e Segurança do Trabalho, dentre outros.

Bolsas

Para se habilitar, entre outros requisitos, o candidato precisa ter condição de baixa renda e ter feito o Enem nos anos de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ou 2021, com pontuação média aritmética simples, igual ou superior a 500 (quinhentos) pontos.

Além da oferta de bolsas, o Senai Bahia oferece uma condição especial – com desconto de 30% na matrícula (1ª mensalidade) até o dia 19 de dezembro. O desconto vale tanto para os cursos presenciais como para os semipresenciais.

Para mais informações, endereços das centrais de atendimento aos candidatos e o edital completo com os cursos oferecidos, acesse o portal dos cursos técnicos: www.tecnicosenai.com.br.

Mundo Senai

E para quem quiser conhecer de perto os cursos técnicos, nos dias 9 e 10, 21 unidades do Senai estão de portas abertas e com mais de 300 atividades gratuitas voltadas para o mercado de trabalho. É o Mundo Senai Bahia, evento que oferece oficinas, workshops, minicursos e palestras presenciais e on-line, com direito a certificado.

Metaverso, Como lidar com Ansiedade e Depressão, Como ganhar dinheiro fabricando panetones, Desmitificando o 5G, Dicas de currículo e entrevista de emprego e o que faz um técnico em Eletromecânica são apenas alguns dos temas das atividades.

“O evento é uma oportunidade para o público se qualificar e conhecer opções de formações profissionalizantes”, explica Rodrigo Vasconcelos, diretor do SENAI Bahia. Para participar, basta escolher as atividades e fazer a inscrição no site, onde também é possível encontrar a programação específica de cada uma das unidades participantes.

SERVIÇO

O QUE: Processo Seletivo 2023.1 dos Cursos Técnicos SENAI BAHIA

QUANDO: 7/11 a 19/12

INFORMAÇÕES: www.tecnicosenai.com.br

