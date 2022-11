Senff é um banco que deu início às suas atividades há mais de 100 anos. A empresa iniciou como uma panificadora e hoje possui mais de 5 mil lojas emissoras de cartão e cerca de 4 milhões de cartões emitidos. Hoje, a companhia abriu novas oportunidades de emprego no Brasil. Confira.

Senff tem vagas de emprego pelo país; veja os cargos

A Senff deu início às suas atividades no ano de 1977 como uma panificadora e em 2020 tornou-se oficialmente um banco. A empresa oferece soluções financeiras para toda a população e várias empresas. Atrás de todo esse sucesso, a empresa conta com uma equipe de profissionais qualificados que atuam com responsabilidade para o sucesso de suas atividades.

Trata-se de uma companhia que oferece uma remuneração que compactua com o mercado de trabalho e vários benefícios aos seus colaboradores. As vagas, a seguir, são para aqueles que procuram o seu crescimento profissional junto da empresa, agregando de forma positiva nas suas atividades. Confira.

Analista de Tesouraria – Curitiba/PR;

Executivo de Vendas – Curitiba/PR;

Analista de Contas – Linhares/ES;

Coordenador de Riscos Operacionais e Controles Internos – Curitiba/PR;

Analista de Riscos – Curitiba/PR;

Vendedor Externo – Curitiba/PR;

Assistente de Vendas Consignado – Curitiba/PR;

Analista de Compliance – Curitiba/PR;

Analista de Fraudes Júnior – Curitiba/PR;

Operador de Atendimento – Curitiba/PR;

Auxiliar de TI – Curitiba/PR.

Como se candidatar

Para obter mais informações referente as vagas divulgadas, basta seguir as orientações disponíveis no site 123 empregos. Em seguida, selecionar as oportunidades desejadas e encaminhar um currículo para análise.

Saiba tudo sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e cadastre-se pelo 123empregos para garantir sua candidatura em uma oportunidade de sucesso.