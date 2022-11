Sepaco é um hospital que atua também no segmento de autogestão. Suas atividades deram início há mais de 50 anos e hoje a empresa é referência em seu setor. Neste momento, a companhia está divulgando novas oportunidades de emprego no estado de São Paulo. Confira.

Sepaco abre vagas de emprego em São Paulo

Sepaco está em busca de novas pessoas para se tornar um colaborador e cuidar ainda mais do bem-estar de toda a população. Trata-se de um sistema de Saúde brasileiro que também atua com serviços de autogestão. Desde a sua criação, o Sepaco tem como objetivo suprir a falta de assistência médica hospitalar no país.

Para agregar ainda mais nas atividades da empresa, o Sepaco anunciou novas vagas de emprego em São Paulo. A companhia paga aos seus colaboradores uma remuneração compatível ao mercado de trabalho a vários outros benefícios. Confira as vagas disponíveis.

Técnico de Enfermagem Alojamento Conjunto – São Paulo;

Auxiliar de Limpeza Hospitalar – São Paulo;

Técnico de Segurança do Trabalho (vaga PCD) – São Paulo;

Encanador – São Paulo;

Auxiliar Administrativo (vaga PCD) – São Paulo;

Enfermeira Obstetriz – São Paulo;

Técnico Eletrônica – São Paulo;

Analista de Custos e Orçamentos – São Paulo;

Técnico de Raio X (vaga PCD) – São Paulo;

Técnico de Enfermagem Jr Materno Infantil – São Paulo;

Auxiliar Técnico de Manutenção – São Paulo.

Como se candidatar

Para obter mais informações referente as vagas divulgadas, basta seguir as orientações disponíveis no site 123 empregos e encaminhar um currículo para o análise da empresa.

Acompanhe diariamente todas as informações sobre oportunidades de emprego divulgadas por grandes empresas brasileiras!