Separados, Maíra recebe ajuda de Arthur em projeto profissional

Foto: Reprodução/ Instagram

O término do casamento de Maíra Cardi e Arthur Aguiar não afetou a cumplicidade que o ex-casal tem, prova disso é que a ex-BBB contou com o apoio do ator em um momento íntimo.

O campeão da 22ª edição do BBB esteve presente para auxiliar Maíra com projetos profissionais. A gravação de hoje conta com a ajuda do diretor Arthur Aguiar”, escreveu a empresária.

O casamento de Arthur e Maíra chegou ao fim no começo de outubro. Na época, o ex-casal afirmou que o término foi amigável. Os dois se separaram pela terceira vez e em entrevista ao colunista Leo Dias, o ator afirmou que ainda quer retomar o casamento. “Eu não desisti de reconquistar a minha família, minha mulher”.

