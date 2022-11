Seplan DF: divulgado concurso público para auditores; inicias de R$ 9,3 mil

A Secretaria de Planejamento e Administração do Distrito Federal (SEPLAN DF) anunciou a abertura de concurso público para o preenchimento de 770 vagas para o cargo de auditor.

As inscrições começam no dia 26 de dezembro de 2022.

Os salários chegam a R$ 9,3 mil mensais.

O IADES é o responsável pela organização do concurso.

Vagas e salários Planejamento e Administração – SEPLAN DF

A Secretaria de Planejamento e Administração do Distrito Federal oferece, ao todo, 770 vagas destinadas a contratação de profissionais com nível superior completo para o cargo de auditor e auditor fiscal em diferentes áreas.

Desse total, 114 são para contratação imediata e 656 vagas para formação de cadastro reserva.

Confira a seguir a distribuição das vagas entre as diferentes áreas para cada cargo:

Cargo: Auditor de Atividades Urbanas

Auditor de Atividades Urbanas – Vigilância Sanitária – 74 vagas + 156 vagas para cadastro reserva;

Cargo: Auditor Fiscal de Atividades Urbanas

Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Obras, Edificações e Urbanismo – 10 vagas + 200 vagas para cadastro reserva;

Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas – 10 vagas + 200 vagas para cadastro reserva;

Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Transporte – 10 vagas + 200 vagas para cadastro reserva;

Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Controle Ambiental – 10 vagas + 50 vagas para cadastro reserva;

Do total de vagas oferecidas, 20% delas são destinadas aos candidatos com deficiência, outras 20% são reservadas aos candidatos que se autodeclararem negros ou pardos. Outros 10% do total de vagas são reservadas para candidatos com hipossuficiência.

O salário oferecido pela Secretaria de Planejamento e Administração do Distrito Federal é de R$ 9.361,95, para os cargos de auditor e auditor fiscal.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa cumprir os seguintes requisitos:

Ser brasileiro nato ou naturalizado e no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto;

Ter idade mínima de 18 anos completos na data da contratação;

Estar quite com as obrigações eleitorais;

Estar quite com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino;

Encontrar-se em pleno gozo de seus direitos políticos e civis;

Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do emprego, que será comprovada por meio de exames médicos específicos no processo de admissão;

Possuir os requisitos exigidos para o cargo que se inscreveu;

Estar registrado e com a situação regularizada junto ao órgão correspondente à sua formação profissional, quando for o caso;

Inscrições Planejamento e Administração – SEPLAN DF

Os interessados em participar do concurso da Secretaria de Planejamento e Administração – DF devem realizar a inscrição no período de 26 de dezembro de 2022 a 31 de janeiro de 2023, diretamente pelo site do IADES, instituto responsável pela organização do certame.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 256.

Os candidatos doadores de medula óssea, doadores de sangue ou que prestam serviço à Justiça Eleitoral tem direito a isenção da taxa de inscrição, assim como os candidatos beneficiários de programas sociais e agentes de proteção à infância e a juventude.

Para solicitar a isenção, o candidato deve encaminhar o requerimento preenchido e assinado para o email concursoaatub_isencao@iades.com.br entre os dias 07 e 14 de dezembro de 2022.

Etapas concurso Planejamento e Administração – SEPLAN DF

O concurso público realizado pela Secretaria de Planejamento e Administração DF contará com provas objetiva e discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório, para ambos os cargos.

A data prevista de aplicação das provas é 26 de fevereiro de 2022.

A prova objetiva avaliará os candidatos por meio de 60 questões de múltipla escolha, divididas entre diferentes áreas do conhecimento.

Além das provas, o candidato aprovado ainda terá que realizar um curso de formação, como parte do processo de seleção.

Clique aqui para ler o edital da Secretaria de Planejamento e Administração – DF na íntegra e obter maiores informações sobre o concurso público.