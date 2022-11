Serasa promove Feirão Limpa Nome com descontos de até 99% nas dívidas

Consumidores que estão com o nome sujo podem negociar suas dívidas e sair do vermelho. A Serasa está promovendo mais uma edição do Feirão Limpa Nome, que oferece descontos de até 99% para pagamento de débitos em várias empresas parceiras.

Desta vez, a campanha está contando com a participação de mais de 250 empresas, entre bancos, varejistas, entre outros setores. Dentre elas estão: Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Banco BV, Riachuelo, Magazine Luiza, Claro, Tim, Vivo, Havan e Sky.

Os endividados poderão negociar suas dívidas pela internet de forma prática, além disso, a novidade da vez é a quitação do débito através do Pix. Quem optar por este serviço terá o CPF retirado do órgão de proteção ao crédito em até 24 horas.

Como verificar se estou com o nome sujo?

São três as entidades principais que cadastram os consumidores que estão com o nome sujo, sendo a Serasa, Boa Vista SCPC e o SPC Brasil. Cada uma delas possui informações de determinadas empresas, neste sentido, a consulta deve ser realizada em todos os canais disponíveis.

Serasa:

Pelo site da Serasa;

Pelo aplicativo, disponível para Android e iOS.

Por telefone, pelo número 0800 591 1222.

Boa Vista SCPC:

Pelo site do Boa Vista SCPC;

Pelo aplicativo, disponível para Android e iOS. SPC Brasil: Pelo site do SPC Brasil;

Pelo aplicativo, disponível para Android e iOS. Descontos do Feirão Serasa Limpa Nome Nesta nova rodada, os participantes poderão contar com parcelamento maior, sendo de até 72 vezes para pagar todas as pendências. Também será concedida a redução de até 99% nos valores em aberto, se for o caso. Isso porque, o percentual de desconto varia de acordo com a empresa. Entre as instituições que oferecem as maiores deduções estão o Itaú Unibanco, Ativos S.A, Recovery e Hoepers. Todavia, outras entidades também entram nesta lista, sendo: Claro com 95% de desconto;

Magalu com 95% de desconto;

Bradesco Cartões com 95% de desconto;

TIM com 91% de desconto;

Digio com 85% de desconto;

Riachuelo com 80% de desconto;

Havan com 70% de desconto;

SKY com 70% de desconto. O órgão de proteção ao crédito já informou em seu site que a renegociação pode ser feita em bancos, securitizadoras, empresas de telefonia, varejistas, universidades e outras entidades conveniadas. Contudo, também deixou claro que cheques sem fundos e falências não podem ser utilizados.

Como limpar seu nome no Feirão Serasa?

De acordo com a Serasa, o Feirão Limpa Nome ficará aberto até o dia 05 de dezembro de 2022, prevendo negociações em mais de 260 empresas. O procedimento pode ser realizado em poucos passos. Veja como abaixo:

Acesse o portal da Serasa; Clique em “Consultar CPF”; Informe CPF e clique em “Continuar”; Informe a senha e continue. Quem não tiver uma conta, pode se registrar gratuitamente na plataforma; Selecione a opção “Ver ofertas”. Você poderá ver todas as suas dívidas atrasadas e negativadas junto às empresas parceiras, bem como as condições oferecidas por cada uma delas; Selecione a dívida que você quer renegociar; Escolha uma das opções de renegociação; Selecione a forma de pagamento. Nessa edição do Feirão Serasa, você pode limpar seu nome pagando o débito via Pix, basta copar a chave Pix e copiar no app do seu banco; Clique em “Fechar acordo”.

Por fim, cabe salientar que as negociações poderão ser feitas durante todo o período da campanha. Caso a empresa com a qual você tenha alguma dívida não esteja na lista da Serasa, consulte outro dia para verificar se já foi incluída. A lista será atualizada com frequência.