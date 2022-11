Sertanília faz show em comemoração aos 10 anos do primeiro disco

Foto: Divulgação

O grupo Sertanília realiza show especial na Sala do Coro do Teatro Castro Alves, em Salvador, em comemoração aos 10 anos de lançamento do primeiro disco “Ancestral”.

A apresentação acontece no dia 16 de novembro, a partir das 20h. Os ingressos já estão à venda por meio do Sympla e custam R$20 (meia) e R$40 (inteira).

O repertório contará com músicas já conhecidas do Sertanília e que marcaram a trajetória do grupo, além de releituras de composições de Elomar e Lenine.

O grupo voltou aos palcos recentemente com o lançamento da música “Rosário de Luas”, novo single do Sertanília que compõe a lista de canções dos shows.

“Será a primeira vez que vamos tocar Rosário de Luas num show. Essa música que nasceu em melodia durante as andanças do Sertanília para a divulgação do álbum Ancestral, mas só ganhou letra e corpo quase 10 anos depois. É bem simbólico porque marca a nossa volta em um ritmo mais leve, calmo e introspectivo”, explica Anderson Cunha, autor da canção.

Serviço

Show Sertanília – 10 anos do álbum Ancestral

16 de novembro (quarta-feira), 20h

Sala do Coro do TCA

Ingressos: R$ 40 (inteira) R$ 20 (meia)

Venda: Bilheteria TCA e Sympla

Classificação: Livre

Informações: (71) 99199-9545

