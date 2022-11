Sesab oferece 241 vagas de emprego em Vitória da Conquista

Foto: Google Street View

A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) abriu inscrições de processo seletivo para vagas na Unidade de Pronto Atendimento do Município de Vitória da Conquista. São 241 vagas para cargos variados e os interessados devem se candidatar on-line até às 17h do dia 16 de dezembro.

Dentre os cargos disponíveis estão o de técnicos administrativos, administrativos-apoio farmácia, administrativo-informática, bem como técnico em enfermagem. Também há vagas para enfermeiro, farmacêutico, nutricionista, analista técnico temporário- contabilidade, entre outros.

Os contratados irão trabalhar entre 30 e 40h, com salários entre R$ 986,83 a R$ 1.866,18 durante, no máximo, 36 meses de contrato.

Para se candidatar, o interessado deve possuir um certificado de conclusão de curso do nível médio em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC ou formação técnica profissionalizante de nível médio e curso de técnico. A depender do cargo, também será exigido formação em curso superior e diploma de bacharel, entre outras exigências.

É importante ressaltar que para realizar a inscrição, a pessoa deve pagar uma taxa com valores entre R$ 42,00 a R$ 60,00. O prazo para solicitação de isenção de taxa é entre os dias 6 e 7 de dezembro.

O processo seletivo será realizado mediante aplicação de prova objetiva, prevista para o dia 29 de janeiro de 2023. O exame exigirá conhecimentos gerais, língua portuguesa, raciocínio lógico, políticas públicas de saúde, legislação do SUS e conhecimentos específicos.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.