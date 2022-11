Setor do Hospital Aristides Maltez é atingido por incêndio

Foto: Divulgação

Um incêndio atingiu o ambulatório de Urologia e Coloproctologia do Hospital Aristides Maltez, localizado no bairro de Brotas, em Salvador. Com isso, alguns atendimentos foram suspensos, segundo divulgou neste sábado (6) a assessoria da unidade de saúde.

O fogo começou pouco depois das 22h18 e foi detectado pelo sistema de segurança. Ainda segundo a unidade de saúde, o incêndio foi considerado de pequenas proporções. As chamas foram combatidas pela brigada do hospital, em conjunto com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. Ninguém ficou ferido.

Diante do ocorrido, de acordo com o hospital, está suspensa a marcação de triagem e matrícula para novos pacientes para as especialidades do laboratório afetado pelas chamadas entre os dias 7 e 11 de novembro.

Os procedimentos já agendados, no entanto, foram mantidos, exceto para exames de cistoscopia. Nesse caso, conforme divulgou a unidade de saúde, os pacientes estão sendo contactados para avisar sobre as mudanças.

Fica mantido também, no dia 12, o mutirão de atendimentos da campanha Novembro Azul para detecção de câncer de próstata, câncer de testículo e câncer de pênis. A marcação acontece entre os dias 7 e 11, das 07h às 16h, pelo telefone (71) 3357-8531.

Em nota, o hospital informou ainda que acionou o seguro para restabelecer o atendimento aos pacientes o mais rápido possível.

“Reforçamos que não houve feridos e reconhecemos a atuação imprescindível da nossa Brigada de Emergência, tendo agido rapidamente. Agradecemos à nossa equipe que participou diretamente para solucionar o ocorrido: Ana Paula Brasil, André Santos, Elaine Alves, Fábio Martins, Israel de Jesus, Jorge Nunes, José Luiz, Luís Carlos e Regildo da Silva. Nossos agradecimentos ainda ao Corpo de Bombeiros pelo pronto atendimento ao nosso chamado”, diz o comunicado.

