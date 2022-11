Setur Penedo apresenta propostas para melhorias nos meios de hospedagem

Iniciativa faz parte do projeto Destino Penedo em Foco e tem como principal objetivo desenvolver a rede turística local

Secom PMP

O projeto ‘Destino Penedo em Foco’ segue a todo vapor, divulgando os atrativos do município e atuando dentro da cidade, inclusive com o setor de meios de hospedagens para melhorar e fortalecer a rede turística local.

A troca de informações mais recente entre a gestão da Secretaria Municipal de Turismo e representantes de hotéis e pousadas destacou a relação com as operadoras de turismo e agências de viagens durante encontro na Casa de Aposentadoria.

Jair Galvão, gestor da Setur Penedo, e Maria Augusta Brêda, diretora de Marketing e Promoções, ressaltaram a importância de os equipamentos hoteleiros estarem alinhados e trabalharem em parceria com as empresas no momento da prestação dos serviços.

“Para que o Destino Penedo seja cada vez mais reconhecido, se faz necessário que os equipamentos hoteleiros saibam trabalhar de forma alinhada com as empresas. Explicamos sobre como proceder, tendo em vista que são essas empresas as principais responsáveis em trazer turistas de lazer”, explicou a diretora Guga Brêda.

“Cada encontro do Destino Penedo em Foco é de grande valia e muito proveitoso. O nosso intuito é fazer com que o nosso destino fique cada vez mais qualificado e competitivo, além de desenvolver e fortalecer esse setor que é um dos grandes responsáveis pela geração de renda no município”, disse Jair Galvão.

“A reunião foi empolgante e muito animadora. O conhecimento que foi compartilhado, de como devemos trabalhar e prestar os nossos serviços junto as operadoras e agências, vai agregar positivamente não só no desenvolvimento do nosso negócio, mas, também, no turismo da cidade de Penedo”, disse Gabriel Melo, empresário e proprietário da Pousada Encantos de Penedo.

Thaciana Lima – jornalista e social media Setur Penedo