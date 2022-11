Seu Jorge responde fã que o chamou de ‘vela’ em jantar com Iza e Lewis Hamilton

Foto: Reprodução/Instagram

Após Iza “quebrar” as redes sociais ao posar ao lado do piloto britânico Lewis Hamilton e o cantor Seu Jorge, internautas levantaram rumores de um possível romance entre os dois.

Para fãs e admiradores da artista brasileira, o registro indicou um possível clima entre ela e o piloto de fórmula 1, e na web, não faltou torcida para o casal acontecer. “Eu shippo hein?”, comentou um internauta. “Já criei a fanfic de Iza e Hamilton, façam acontecer”, brincou outra.

Após um internauta sugerir que Seu Jorge estava de “vela” no jantar, o próprio cantor apareceu nas redes sociais para falar sobre a situação.

Em resposta, Seu Jorge riu do comentário e deixou o mistério no ar. “Sabe de nada inocente hahahaha Bom dia”, escreveu ao lado de um emoji de carinha feliz.

Iza está solteira desde o início de outubro, quando anunciou a separação do produtor musical Sergio Santos, com quem estava casada há 4 anos. Já Hamilton não aparece publicamente com alguém desde o fim do namoro com a cantora Nicole Scherzinger, em 2015.

