Sex symbol brasileira revela estar há 3 anos sem sexo

O sexo se tornou algo sagrado para Sabrina Boing Boing, sex-symbol brasileira dos anos 2000. Tão sagrado que a modelo abdicou da vida sexual a 3 anos com o novo namorado.

Apesar de estar online na plataforma de conteúdo adulto Privacy, a modelo revelou ter feito voto de castidade com seu companheiro, Carlos Pucci, e não pratica relações sexuais desde o início do namoro.

“Conheço ele há 4 anos, e fizemos um voto de sexo só após o casamento, já tem 3 anos que não nos tocamos”, disse.

A modelo descreve o romance com Carlos como um namoro cristão, desde que se converteu ao evangelho. Os dois se conheceram pelo Tinder e assim como Boing Boing, o rapaz também é convertido na religião.

Além da mudança no comportamento, Boing Boing revelou que pretende mudar o corpo com a remoção do silicone. “É uma possibilidade, porque atrapalha na prática de alguns exercícios. Eu não consigo treinar peitoral, não tem como.”

