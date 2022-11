Sharon Stone descobre tumor no útero após diagnóstico errado

Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Sharon Stone, de 64 anos, descobriu um tumor na região do útero após ter recebido um diagnóstico errado ao fazer os primeiros exames.

Segundo relato da atriz, o primeiro diagnóstico apontou para outra doença, mas Sharon preferiu fazer novos exames com outros profissionais que descobriram o tumor benigno.

Por meio do perfil no Instagram, a estrela de “Instinto Selvagem” relatou ter sentido fortes dores após passar pelo primeiro procedimento, até procurar novos médicos que descobriram o mioma.

“Acabei de ter outro diagnóstico errado e procedimento incorreto. Desta vez, epidural dupla. Após a piora da dor, tive uma segunda opinião (médica). Eu tenho um grande tumor fibroide que deve ser retirado”, escreveu na rede social.

Por conta do tratamento e cirurgia, ela revelou, segundo o UOL, que ficará em repouso completo por cerca de um mês e seguiu com um alerta para as mulheres.

“Não se deixem enganar. Peçam uma segunda opinião. Isso pode salvar. Vou estar afastada durante 4 a 6 semanas para uma recuperação total. Obrigada pelo cuidado. Está tudo bem”, finalizou Sharon Stone.

