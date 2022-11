Shopping de Salvador tem shows de corais e paradas natalinas

Foto: Divulgação

O Shopping Bela Vista, em Salvador, terá apresentações de corais e paradas natalinas aos fins de semana, até as proximidades do Natal. A programação começa neste sábado (5) e domingo (6).

Aos sábados, se apresentam os corais, sempre às 17h. A estreia ficará por conta do Coral Anchietinha. Em seguida, no dia 12, será a vez da Escola Bernadino Moreira. Já nos dias 19 e 26 quem se apresenta é o Coral Fidelidade e a Rede ECCP infantil, respectivamente.

A programação do mês de dezembro começa com a Rede ECCP Terceira Idade, no dia 3. Já no dia 10, será o Coral Mulekas de Ouro e no dia 17, encerrando as apresentações, a Rede ECCP Adultos.

Já os personagens da Bela Fábrica de Doces abrilhantarão os corredores do centro de compras com as apresentações das Paradas Natalinas agendadas para acontecerem sempre aos domingos, às 15h30 (L2 saindo do Lar Shopping) e às 17h30 (L1 saindo da C&A – com show na Praça Central às 18h), até o dia 18 de dezembro.

A Bela Fábrica de Doces

Após a chegada do Papai Noel, foi aberta a decoração de Natal com A Bela Fábrica de Doces e a vila temática com parque de diversões: roda gigante em formato de doces, carrossel de cupcake, árvore de Natal com escorregadeira e uma casa de doces com piscina de bolinhas.

Uma árvore de Natal principal, com cerca de 15 metros de altura e toda ornamentada com pirulitos, biscoitos, cupcakes, sorvetes, roscas natalinas, laços, flores e milhares de lâmpadas de Led, compõe o cenário, que traz ainda uma fábrica de doces onde o público pode visitar e conhecer como é feita a produção de doces.

E para completar a magia e dar ainda mais interatividade com os visitantes, uma enorme Ursa Confeiteira Animatrônica, de 3 metros e meio de altura, com tecnologia de animação ao vivo, recursos de som, microcâmeras e voz, interagiue com quem está no evento.

A decoração de Natal ficará disponível para visitação do público até o dia 24 de dezembro, com entrada gratuita. Para acesso aos brinquedos da Vila, a venda de ingressos é feita no local.

Programação

PROGRAMAÇÃO CORAL DOCE NATAL – Todos os sábados, do dia 5/11 até 17/12, sempre às 17h:

05/nov – Coral Anchietinha

12/nov – Escola Bernadino Moreira

19/nov – Coral Fidelidade

26/nov – Rede ECCP infantil

03/dez – Rede ECCP Terceira idade

10/dez – Coral Mulekas de Ouro

17/dez – Rede ECCP Adultos

PROGRAMAÇÃO PARADAS NATALINAS – Todos os domingos, de 6/11 até 18/12, sempre às 15h30 e às 17h30

15h30 – Parada no L2, saindo da Lar Shopping

17h30 – Parada no L1, saindo da C&A, com show na Praça Central às 18h.

