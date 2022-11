Shoppings de Salvador estendem horário na Black Friday

Foto: Divulgação

Na última sexta-feira de novembro, dia 25, é realizada a Black Friday. A data é a oportunidade para consumidores buscarem itens em promoção, tanto em compras virtuais quanto presencial. Para aquecer ainda mais as vendas, shoppings de Salvador estenderão o horário de funcionamento na data e também nos dias anteriores. Confira os horários e boas compras:

24 de novembro

Âncoras: 8h às 20h30

Lojas, Quiosques e Alimentação: 8h30 às 20h30

25 de novembro

Âncoras: 7h às 20h30

Lojas, Quiosques e Alimentação: 8h30 às 20h30

26 de novembro

Âncoras: 7h às 20h30

Lojas, Quiosques e Alimentação: 98h30 às 19h30

SEXTA-FEIRA (25/11) – Das 06:00 às 23:00h

· Das 6:00 às 7:00 – Facultativo para todas as Lojas

· Das 07:00 às 8:00 – Âncoras e Mega Lojas. Facultativo para demais lojas e quiosques

SÁBADO (26/11) – Das 9:00 às 23:00h

· Das 22:00 às 23:00 – Facultativo para todas as Lojas

DOMINGO (27/11) – Das 9:00 às 22:00h

· Das 9:00 às 22 horas – Âncoras e Mega Lojas

· Das 12:00 às 21:00 – Demais lojas e quiosques

O Shopping Paralela vai abrir mais cedo na sexta-feira (25), das 7h às 22h. No sábado (26), vai funcionar no horário normal, das 9h às 22h, e no domingo (27), quando acontecerá a corrida a Corrida Track & Fielda, no estacionamento externo, abrirá especialmente das 9h às 22h. O cinema funciona conforme a sua programação no site https://www.shoppingparalela.com.br/.

21/11, segunda-feira: das 9h às 20h

22/11, terça-feira: das 9h às 20h

23/11, quarta-feira: das 9h às 20h

24/11, quinta-feira: das 9h às 20h

– Transmissão gratuita do Jogo do Brasil – 16h

– Happy Hour com a banda de samba Malakiahn – 18h

25/11, sexta-feira: das 7h às 20h

26/11, sábado: das 9h às 20h

27/11, domingo: das 9h às 18h

Para atender melhor os consumidores, o shopping terá horário diferenciado na sexta-feira, dia 25: das 8h às 23h. Já no sábado, 26, o funcionamento é normal: das 9h às 22h; e no domingo, 27, das 12h às 21h.

Salvador Norte Shopping

LOJAS

Das 7h às 21h, nos 24, 25 e 26. No domingo, o funcionamento será normal, das 8h30 às 19h.

